Az ünnepeket megelőzően a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete is élen jár az adománygyűjtésben. Az előző évekhez hasonlóan nemrég gőzerővel gyűjtöttek, elsősorban tartós élelmiszert, de csomagolhattak édességeket, vegyi árut, tisztálkodószereket is. A Penny diszkontlánccal együttműködve három nap alatt 2500 kilogramm adományt gyűjtöttek össze vármegyénkben, ennek nagy része tartós élelmiszer volt. Mellette a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel karöltve is sikeres összefogáson vannak túl, a két hétvégén összesen több mint hat tonna adomány gyűlt össze, 111 fő önkéntes segítségével.

– Ezeket az adománygyűjtéseket, osztásokat, az alapszervezeteink tagjainak a segítségével valósítottuk meg. Ők azok az önkéntesek, akik részt vesznek a gyűjtésben, a csomagolásban, és a kiosztásban is. A munkavállalók mellett mérhetetlenül büszke vagyok rájuk, mert minden alapszervezet szinte kötelező feladatának érzi, hogy karácsony idején segítse a rászorulókat –fogalmazott lapunknak Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezetének igazgatója.

Célzott ajándékozás

Az igazgató elmondta: a szervezetnél van lehetőség célzott, anyagi felajánlásokra is. Ez esetben a vöröskereszt szervezete vásárolja meg a szükséges adományokat, majd kiosztják. Ezekből a csomagokból az elmúlt két hétben közel 650-et készítettek el, és juttatják el családokhoz Győr-Moson-Sopronban. Karácsonyig még több mint három hét van, de szerencsére az adományok érkezése folyamatos.

– Mára sikerült tudatosítani az emberekben, hogy az nem adományozás, amikor az elkopott, kilyukadt, rossz cipzáros ruhaneműtől megszabadulunk, és adományként adjuk tovább. Fontos, hogy minősége a használhatóságban mutatkozzon meg. Örülök, hogy aki adakozik, ezt már figyelembe veszi, és úgy hozza el a felajánlását –tette hozzá Kun Szilvia.

Egyre népszerűbb a győri adományközpont

Megnyitása óta nagy a sikere a Fogadónak, amely városi adományközpontként működik. - Hetente három napot vagyunk nyitva, főként ruhaadományokat hoznak, amit szeretnénk a jövőben tudatosabbá tenni. A ruháknak egy része sajnos még mindig a szemétben landol, mert nem megfelelő állapotú darabokat hoznak, vagy funkcióját tekintve nem jó a támogatottainknak. Például öltöny, szövetkapát, vagy alkalmi ing - kezdte lapunknak Rákosi-Tóth Rita, a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója.

- Nekünk is új dolog a Fogadó működése, de rengeteget fejlődtünk általa. A tapasztalataink alapján alakítgatjuk, remek logisztikát találtunk, hogy mit hova tegyünk, szortírozzunk az adományokat praktikusság szempontjából - tette hozzá.

Mivel a rövid nyitvatartási időben nem tudjuk átválogatni a felajánlásokat, csak később, így jó ha tudják a támogatók, hogy mit ne hozzanak. Érdeklődni a telefonos elérhetőségükön lehet: 06-20/514-2457

Rákosi-Tóth Rita, a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója körbevezette a Kisalföldet a nemrég megnyílt Fogadó adományközpontban. A felajánlásokat kategóriák szerint csoportosítják és raktározzák. Fotó: Rákóczy Ádám

Olyat adjunk, amit mi is szívesen elfogadnánk

A ruhákból csinálnak krízis csomagokat, hogy ha valamelyik család elveszítené mindenét, legyen mihez nyúlni. A többi csomagot pedig a Mónus Illés utcai központjukba viszik, ahonnan szétosztjuk a családoknak. Az adott évszaktól eltérő ruhákat raktározás céljából a Fogadóban tárolják.

- Fontos, hogy lejárt szavatosságú élelmiszert ne hozzanak, hiszen hiába fogyasztható, mi nem tudunk azért felelősséget vállalni és kiadni a kezünkből. Ha műszaki cikkeket hoznak, fontos, hogy működőképesek legyenek, mert mi sem tudjuk megcsináltatni. Ha rosszat adunk ki az nagyon kellemetlen mindenkinek. Gyermekjátékokból és társasjátékokból is csak azokat fogadjuk el, amik sértetlenek és hiánytalanok. Enélkül sajnos nehezen lehetne velük játszani. A másik fontos kritérium a tisztaság, ugyanis még nincs rá lehetőségünk, hogy átmossuk a beérkezett adományokat - sorolta Rákosi-Tóth Rita.

Kiemelte, hogy ők is érző és nehéz sorsú családoknak adják a felajánlásokat, akiket tisztelni kell.

Karácsonyra tartósélelmiszer és higiéniás termékek

- A pelenka kampányunk nemrég zárult le sikeresen, de december 1-jével már indul is a karácsonyi akciónk. A ruhákkal beteltünk, így felnőtt méreteket péntektől már nem tudunk átvenni, viszont nagy szükség lenne száraz és tartós élelmiszerre, illetve tisztálkodási szerekre, higiéniás termékekre - hangsúlyozta az igazgató.

Összeállítottak három csomagot, attól függően milyen összegben szeretnék támogatni a rászorulókat az önkéntesek. Nem kötelező tartani, de ezek a leghasznosabbak: étolaj, tartós tej, cukor, liszt, tészta, készételkonzerv, keksz, lekvár vagy mogyorókrém, szaloncukor, zsebkendő, WC papír, folyékony szappan.

A karácsony a gyerekekről szól, így várnak játékokat is, ami új vagy újszerű és hibátlan állapotú. Emellett érkeznek kisebb konyhai eszközök, robotgépek, vagy egyéb háztartási kellékek, illetve televízió is.