- Vállalatunknál 30 éves hagyománya van az önkéntességnek. Számunkra magától értetődő, hogy kiállunk a jó ügyek mellett. Munkatársaink aktív részvétele a „Tenni Jó!” projektben egyértelmű jele annak, hogy az Audi Hungariánál a társadalmi felelősségvállalás nem csupán vállalati stratégiánk egyik alappillére. Hanem olyan közösség gondolkodásmód, amely elkötelezett a jópolgári cselekedetek iránt. Hálás vagyok a csapatnak, ez a díj az ő szerepvállalásuk méltó elismerése - mondta Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

-A „Tenni Jó!” projekt egy olyan kezdeményezés, ahol megmutathatjuk közösségünk erejét, és ezt megoszthatjuk környezetünkkel. Közösségünk az önkéntességben is példamutató - tette hozzá Nagy György, az Audi Hungaria Üzemi Tanácsának elnöke.

Fotók: Audi Hungaria

A CSR Hungary 2006 óta segíti a felelősségteljes és fenntartható üzleti modellek elterjedését Magyarországon. A CSR Hungary Díjat ennek elismerésére alapították. A Magyar Üzleti Felelősség Díjra pályázó projekteket egy szakmai bizottság bírálja el.

Az Audi Hungaria két éve rendezte meg az első „Tenni Jó!” önkéntesség hónapját. A munkavállalók nem csak szabadidejükben végzett önkéntes munkájukkal, hanem a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szervezett Pro Bono előadássorozat keretein belül is segítettek tudásukkal. Idén is iskolákat, óvodákat festettek ki, állatmenhely felújításában vettek részt, időseknek vásároltak be, kültéri és kerti munkálatokat vállaltak, valamint meseolvasással szebbé tették a kórházban lévő gyermekek mindennapjait.

Júniusban a négykarikás márka munkatársai részt vettek az "Audi Social Day" nemzetközi önkéntes napon. A győriek 5 projektet valósítottak meg, köztük létrehoztak egy városi szinten működő adományközpontot, amely októberben nyitotta meg kapuit.