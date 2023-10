A múlt évszázad nagy sorsfordító tragédiái mellett sok boldog pillanatban is része volt az elmúlt egy évszázad alatt a Soproni úti gondozóház legidősebb lakójának, Zimmerer Albinnénak. Irma nénit az otthonban nagy szeretettel köszöntötték 102. születésnapján.

– Nagyon szép volt ez a születésnap, a mennyországban éreztem magam – osztotta meg rendkívüli örömét Irma néni, aki idén áprilisban egy súlyos combnyaktörés miatt került az idősek otthonába, addig saját otthonában élt egyedül. Az akkori baleset nagyon megviselte, de ez beszélgetésünk során aligha érződött. Az idős asszony korából évtizedeket letagadhatna, életvidám, s mint mondta, egy jósnő 110 évet tippelt neki, ő a 105. esztendőnek is örülne, ha betölthetné.

Nagy szeretettel köszöntötték Irma nénit az otthonban.

Fotó: Kerekes István

– Magyaróváron születtem 1921. október 9-én, egy szegény családban. A szüleim hatunkat nevelték. A mama befogott dajkának a húgaim, öcséim mellé. Tizenkilenc évesen Budapestre kerültem, egy orvos családjához, ahol a gyermeknevelésben segítettem – kezdte történetét Irma néni.

Irma néni Zimmerer Albin mellett talált férjre és társra, akivel egy lányt és két fiút neveltek fel. Sajnos már régen megözvegyült, de így sem maradt magára: ötszörös nagymama, hétszeres dédnagymama. Emellett sok boldog pillanatban lehetett része az óvári idősek klubjában, ahová huszonhat esztendőn keresztül járt, egészen a tavaszi balesetéig.

Fotó: Kerekes István

– A Margaréta Nyugdíjas Klubot is látogattam, és az óvári idősek klubját is. Azok voltak a legszebb idők, igazán gondtalanul éltem: verseket írtam társaim születés- és névnapjára, ünnepekre. Ki mit tud? vetélkedőkön is eredményesen indultam – büszkélkedett, és rögtön el is énekelt nekünk egy ismert nótát, amit mókásra költött.

Természetesen megragadtuk az alkalmat, hogy a hosszú élet titkáról is kikérdezzük.

– Az első a hit Istenben, és hogy erkölcsösen éljünk, de fontos az akarat, a munkaszeretet, az optimizmus, mindig mindenben a legjobbat meglátni, továbbá vigyázzunk az egészségünkre – emelte ki az ünnepelt.