A nyári időszámítást Európában az unió 1997-ben egységesítette. Az utóbbi években sűrűn megjelennek ellenvélemények, amelyek az óraátállítás előnyeit vitatják. A mai napig kérdéses az is, hogy az emberi szervezetre milyen negatív ha­tással van, nem egyformán tu­dunk ugyanis alkalmazkodni az új helyzethez.

– Sokaknál az átmeneti időszakban fáradékonyság, fejfájás, időzavar is előfordulhat – indokolta a kételyeket dr. Schmidt Péter, győri gyermekorvos. ­– A gépkocsivezetőknél a figyelemzavar és a koncentráció csökkenése jellemző a délutáni órákban. Számos személyi sérüléssel járó karambol oka volt az, hogy nehezen tudták elviselni az óraátállítást. Az ember szervezetének van egy napirendje, ami ilyenkor felborul, a migréntől szenvedőket, fej­fájósokat is jobban megviseli. Az a szerencse, hogy a jövő héten iskolai szünet van, így a gyerekeknek van pár napjuk alkalmazkodni. Ezt segíthetjük azzal, hogy amikor a gyerek reggel felébred, felkészítjük arra, hogy nem annyi idő van, mint szokott lenni. Oda kell figyelni arra, hogy aki gyógyszert szed, az ugyanabban az időben vegye be, és nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel. Tapasztalataim szerint az óraátállítás hatásai 4–5 napig eltartanak. Addig mindenki legyen óvatos és figyelmes! – tanácsolta.