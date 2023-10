Most, a nyugalom megzavarására alkalmas sorok következnek: Ecseren készítettek szüreti csülkös-káposztás-babos levest, szüretünnepi töltött csirkemellet vörösborban párolt körtével, túrós-szőlős rétest és szilvás-almás pitét.

Tagjai vagyunk a gasztronómiai Szabadtűzi Lovagrendnek, amely rendszeresen szervez különböző tematikájú versenyeket. Az ecseri is ilyen volt. A múlt héten is egy különleges helyszínen, Jászszentandráson jártunk, ahol szarvasgombás ételeket készítettünk és onnan is számos díjat elhozhattunk. A két versenyen összesen tizenegy elismerést kaptunk. Amikor egy-egy ilyen főzésre készülünk, előtte összeállítjuk a menüsort.