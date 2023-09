Tavalyi évadban 120 előadást mutattak be, idén 120 százalékkal dolgoznak tovább - fogalmazott Velekei László, az együttes igazgatója. Augusztus végén kezdték az évadot, rögtön egy darabfelújítással, majd marosvásárhelyi turnéra indultak, ahol a 10. Vásárhelyi Forgatag záróeseményén léptek fel. Nemrég két napos forgatáson is részt vettek a Gödöllői Királyi kastélyban, amire kilenc mini koreográfiát álmodtak meg. Ennek részleteiről decemberben tudunk meg többet, ugyanis nagy meglepetéssel készülnek a közönségüknek.

Két új táncos és új pozíciók

- Új évadunkban új tagokat is köszönhetünk - jelentette be Velekei László. Antoine Randon francia táncművész, a Bajor Junior Ballettől érkezett Győrbe, míg Nikolas Askonidis görög táncművész, MTE-n végzett és a Brnoi Színházból érkezett a társulathoz. Új művészeti asszisztenst is üdvözölhetünk Bajári Levente balettmester személyében, aki két hét múlva csatlakozik a csapathoz.

-Külön köszönöm Jónás Zsuzsannának a munkát, aki 18 darabunk átalakításában vett részt. Idén a legtöbb energiát a saját fejlődésünkre szeretnénk fordítani - tette hozzá a balettigazgató.

A csapat tagjai közül, többen új munkakörben kezdik meg a 2023/24-es évadot. Szöllősi Kriszta, Szalai Judit és Tatiana Shipilova is próbavezető asszisztens lett. Az új műszaki vezetőnek Horváth Kadát választotték, de Katavics Lajos "Golyó" is tovább erősíti a csapatot, míg a nyugdíjba vonult Hécz Péter fővilágosító helyét Vargha Tamás tölti be. Gosztola Tünde korrepetítorként segíti az együttest, míg a tavaly Carmen-díjjal elismert Tüű Barbara tánckari tagból magántáncos lett.

MiniBalett tanfolyam indul a kicsiknek

Az idei év egyik újdonságáról Szalai Judit projekt szakmai felelőse és oktatója számolt be. - A MiniBalett hiánypótló és rendkívül fontos az együttes életében. Korábban a Győri Balett Stúdiójában a tavaly indult Matiné szombatok keretében tartottunk órákat a tehetséges, aprólábú táncosoknak. Idén viszont tanfolyammá alakítjuk át, amelynek nyílt és egyben beiratkozó napját szeptember 22-én tartjuk meg új helyszínen, a Győri Nemzeti Színház balett-termében - fejtette ki Szalai Judit, aki minden héten pénteken 16:30 és 17:30 között várja a táncos kedvű fiúkat és lányokat.

- Október 6-tól kezdődik a tanfolyam, amelyen játékos keretek között ismerkedhetnek meg a gyerekek - 5-8 éves korosztály - a klasszikus balett alapjaival. Havonta egyszer egy meglepetés vendég is csatlakozik hozzánk a Győri Balett társulatából. Az év végén pedig előadással zárjuk a 10 alkalmas kurzust - tette hozzá Szalai Judit.

Repertoáron maradnak a nagysikerű darabok

A Matiné szombatokat továbbra is a Győri Balett Stúdióban tartják. A nagy sikerre való tekintettel repertoáron marad a Kippkopp és Tipptopp, Kippkopp karácsonya, a Maszkabál, a Maszkabál 2 és a Max és Móric.

A Kisfaludy teremben továbbra is láthatják az Antigonét, valamint a kétrészes Egy lépéssel közelebb estet (Műanyag szimfónia és Tales of Life).

A nagyszínpadon tovább játsszák a GisL, a Romance, a Movements to Stravinsky, a Mimi, az Anna Karenina, a Passage, a PianoPlays, a Bolero és a Peer Gynt előadásokat. Utóbbit a Müpában is bemutatják március 6-án és 7-én.

Szülinapok és meglepetések

Idén fő támogatójukat, a 30 éves jubileumát ünneplő Audi Hungaria Zrt. is köszöntik, valamint az őket támogató, szintén 30 éves Kardirex Egészségügyi Központot.

Az idei bérletes előadásukat, a Skarlát betűt felújítják, az átdolgozott produkció premierjét október 27 -re tűzték ki.

- Woody Allen mondta egyszer: „A klasszikusok jellemzője, hogy ezerszer olvassa őket az ember, és mindig talál bennük valami újat.” Aki ismer, tudja, hogy egy darabot sem tudok ugyanúgy színpadra állítani, így remélem, hogy azok is eljönnek, akik már látták korábban a Skarlát betűt - emelte ki Velekei László.

- Decemberben Planéták címmel mutatunk be szimfonikus darabot a Budafoki Dohnányi Zenekarral a Müpában. Év végén exclusive esttel készülünk a Győri Nemzeti Színházban a Győri Filharmonikusokkal a négy évszak tematikában. Bemutatjuk tavasszal az Abigél című darabot a Kisfaludy teremben, amely Szöllősi Kriszta koreográfiája lesz. Készülünk a 19. Magyar Táncfesztiválra, amelyen két premiert is láthatnak: Daichi Uematsu és Sebestyén Bálint közösen készül a Double bill estjükre, valamint a kicsiknek elkészítjük A kockás fülű nyúl gyermekdarabunkat - sorolta a balettigazgató.

Győri Balett a világ körül

Vidéki és külföldi fellépésekből sem lesz hiány a következő évadban. A fővárosi helyszínek mellet fellép a Győri Balett a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón, a Gödöllői Művészetek Házában, Komáromban és a RAM -Art Színházban is. Meghívást kaptak Marosvásárhelyre, Törökországba, Montenegróba, utaznak Szerbiába, ismét Bogotába, Brüsszelbe és Olaszországba. Emellett elkezdődtek a tárgyalások Dél-Koreával is, így Győr egyik legnagyobb kulturális büszkesége tovább hirdeti a világban a város hírnevét.