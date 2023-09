Emlékdiplomát adtak át a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának jogelődjén 50, 60 és 65 éve végzett tanítóknak. A rendezvényen négyen vasdiplomát, tizenhárman gyémántdiplomát és szintén tizenhárman aranydiplomát vehettek át. Jubileumukat még emlékezetesebbé tette, hogy az 1778-ban indult győri tanítóképzés ebben az esztendőben ünnepli 245. évfordulóját. Az ünnepségen fellépett az idén 70 éves Győri Pedagógus Kórus, melynek alapító karnagya az akkori Tanítóképző Főiskola diákokból és az ének-zene tanszéken tanító tanárokból toborozta az azóta is nagy sikerű együttest. A kórus a jelenlegi karnagy, Katona Tibor negyedszázados vezetésével számos rangos díjban részesült.

A kar dékánja, dr. Pongrácz Attila emlékdiplomát nyújtott át az 50, 60 és 65 éve végzett tanítóknak. Fotó: Adorján András - SZE

Az emlékdiplomásokat az intézmény rektora, tudományos elnökhelyettese, prof. dr. Friedler Ferenc köszöntötte. „A díszdiplomák átadásával köszönetet mondunk azért a munkáért, amelyet a felnövekvő nemzedékekért tettek. A mi professzori generációnkat is tanították, így tevékenyen hozzájárultak egyetemünk sikereihez. Mindezt azzal szolgáljuk meg, hogy folyamatosan fejlesztjük, nemzetközi élvonalúvá emeljük intézményünket. Ennek köszönhetően a széchenyis diploma ma már ugyancsak nemzetközi színvonalat képvisel, ami az általunk kibocsátott díszdiplomák értékét is kifejezi” – hangsúlyozta. Megemlékezett az egyetem pedagógusképzéséről is, mely a legújabb módszerek segítségével olyan magas szintű szakmai tudással és humánummal vértezi fel a pedagógusjelölteket, ami lehetővé teszi, hogy formálják a jövő generációit és ezáltal a nemzetet.

A díszdiplomások nevében Görözdi Attiláné Karácsony Anna Mária osztotta meg gondolatait a pedagógusi pályáról. Fotó: Adorján András - SZE

A kar dékánja, dr. Pongrácz Attila megköszönte a díszdiplomások több évtizedes munkáját. „Önök életükkel bizonyították, hogy a tanító kitartó, pontos, következetes, műveltséget és értéket megalapozó munkája nélkül nincsenek kiváló szakemberek, tudósok, mérnökök, nincs jól működő társadalom, és gyermekeink tanításán keresztül a közös jövőnket alkották meg. Noha napjainkban sok szó esik a társadalom folyamatos változásáról és új kihívásairól, a pedagógus szerepe ma mégis is ugyanaz, mint ötven, hatvan vagy akár száz éve: tudást és értéket átadni, nevelni, gondoskodni, iránytűt adni és saját élettel példát mutatni – mindezért mindig hálával tartozunk” – húzta alá.

Az emlékdiplomás pedagógusok nevében Görözdi Attiláné Karácsony Anna Mária aranydiplomás tanítónő mondott beszédet, melyben visszaemlékezett az izgalommal teli tanévkezdésekre és az alma materben töltött évekre is. „A tanítói életutunk során sok kihívással néztünk szembe, de minden nehézséget elfeledtünk, mikor éreztük tanítványaink őszinte szeretetét és ragaszkodását. Mindig törekedtünk arra, hogy módszertani kultúránkat megújítsuk és folyamatosan fejlődjünk, hogy diákjaink elé naprakész tudással állhassunk. A tanulás iránti olthatatlan vágyunkat az alma matertől kaptuk útravalóul, akárcsak annak a felelősségét, hogy felkészültek legyünk minden tanítási órán” – mondta.

A díszdiplomák átadását követően az ünnepélyen felléptek a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjai, akiket az intézmény igazgatóhelyettese, Somosfalviné Fehér Gabriella készített fel.