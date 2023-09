A Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület a Keleti Veterán Retró Club közreműködésével harmadszor rendezett veterán gépjármű találkozót a Stettni-tó partján. Tóth Gyula főszervező tájékoztatása szerint 93 járművet regisztráltak, de annál jóval több érkezett a helyszínre, köztük autók, motorok, de biciklik, sőt régi tűzoltóautókat is láthattunk. Kupával készültek a legidősebb keleti és nyugati autóknak, valamint a legidősebb motorkerékpárnak, illetve a közönség is szavazhatott kedvencére. Annak is hagyománya van, hogy zárásként felvonulásra indulnak Hegyeshalom főutcáján. Tóth Gyula még hozzátette: akik a legutóbbi Fut a Hegyes! megmérettetésen nem tudtak részt venni, most teljesíthették a távot az éremért.