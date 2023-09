Az érdeklődőket Orbán Júlia, a művelődési ház igazgatója köszöntötte, majd Farkas Ciprián polgármester méltatta Bella Árpád szerepét. Mint mondta, a határőrtiszt 1989. augusztus 19-én saját felelősségére úgy döntött, hogy nem tartóztatja fel erőszakkal a szabadságba tartó keletnémet állampolgárokat. - Bella Árpádot méltán tarthatjuk a rendszerváltás kiemelkedő hősének - jelentette ki. A polgármester a piknik jelentőségéről azt mondta: vannak olyan események, amelyek csak az idő előrehaladtával válnak igazán értékessé, és vannak olyanok, melyek történelmi súlya már abban a pillanatban világosan látszik. A Páneurópai Piknik ez utóbbiakhoz tartozik. Nemcsak a magyar és a német nép történelmében volt sorsfordító, képletesen ekkor ütötték ki a berlini falból az első téglát, és ez az esemény vezetett Európa újraegyesítéséhez.

Az interjúkötetet a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár (Retörki) adta ki. Az intézet ügyvezető igazgatója, dr. Nyári Gábor tágabb politikai áttekintést adott a rendszerváltás időszakáról, a határok megnyitásához vezető útról. Mint mondta, fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a rendszerváltáshoz vezető folyamat lépéseit, ezért is lett a kötet felsőoktatási segédkönyv. - A Páneurópai Piknik eseményei is hozzájárultak a vasfüggöny lebontásához, mely az egész nemzet sorsát meghatározta - értékelte az 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon történteket.

A színpadon Bandi István, a kötet szerkesztője elmondta milyen szempontokat vett figyelembe az interjúk készítésénél. Tudatosan kereste a beszélgetések során az embert a hivatásos beosztott és vezető egyenruhája mögött. Ezután Speck Gyula egyetemi tanársegéd beszélgetett Bella Árpáddal a hivatásáról és a 34 évvel ezelőtti eseményekről. A határőrtiszt felidézte a nyugati határszakasz őrzésének nehézségeit és ellentmondásait a rendszerváltást megelőző időszakban. Végezetül azt is elmesélte, mi zajlott le a lelkében, amikor augusztus 19-én a határkapunál észlelte a hirtelen felbukkanó keletnémet menekülők tömegét, és rádöbbent, hogy a kiadott napiparancs az adott körülmények között teljesíthetetlen...

A rendezvényen fuvoladuettel közreműködött Jacsó Erika és Szarvas Anna.