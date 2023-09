Az U15-ös csapatunk nagy küzdelemben a harmadik helyet szerezte meg, Franciaország U15-ös csapata lett az első 22 ponttal, második Portugália 30 ponttal, a magyar fiatalok 30,5 ponttal lettek a harmadikok. A csapat tagja volt a mosonmagyaróvári Kertész Botond. A fiatalember hároméves korától horgászik, jelenleg a Mofém Horgász Egyesület tagja. A versenyzést 8–9 évesen kezdte, egyrészt szülői indíttatásra, de az egyesületénél is sokan biztatták a versenyzésre.

– Ez volt az első világbajnokságom. Miután kiutaztunk Portugáliába, négy nap állt a rendelkezésünkre, hogy edzéseket végezzünk. A verseny két napig tartott. A hazai csapaton kívül szinte mindenki rakós bottal horgászott, de kipróbáltuk a matchbotos pecát is. Nagyon meleg volt az időjárás, szinte mindennap negyven fok felett volt a hőmérséklet – mesélte Kertész Botond.

Mint mondja, elsősorban kárászokra horgásztak, néha ki lehetett emelni akár 30–40 dekagrammos példányokat is a vízből. Különleges volt számára a verseny, mert végül egy tengervízi halat, mullet-et is sikerült a szákba terelnie.

Kertész Botond, az U15-ös csapat tagja.

– Szép élmény volt, mert még soha nem fogtam ilyen halat. A helyszínen egyébként nem nagyon szoktak ilyen halfajjal találkozni, ezért is ért meglepetésként, amikor felvette a csalit. Ahol szélesebb volt a víz, onnan elsősorban 10–15 dekagrammos márnákat sikerült kifognunk, egy darab érkezett mindössze, ami többet nyomott, mint fél kilogramm. Az is edzésnapon – mesélte a fiatal horgász.

Hozzátette: „A pecázás nem csak kikapcsolódás számomra. Elsősorban a versenyhorgászat a legfontosabb nekem, mert szeretek küzdeni valamiért.”

Az U25-ös csapatunk szintén a harmadik helyen zárt, ennek volt a tagja Vári András. A fiatalember hatéves korában fogott először horgászbotot a kezébe, a versenyzést csak később sajátította el.

– Barátságos volt a helyszín, egy felduzzasztott folyón pecáztunk a várostól kicsit távolabb. Nagyon meredek, homokos parttal. A meleggel is nagyon küzdöttünk és a helyszínnel is, mert nem volt könnyen horgászható. Az edzésnapokon előre megbeszélt taktikával pecáztunk a versenyen, túlhúzott eresztékkel, leginkább márnára. Sokszor nem is az úszót, hanem a bot végét figyeltük, illetve azt, hogy feszes legyen a szerelék –fogalmazott lapunknak a fiatal horgász.

Vári András az U25-ös csapatot erősíti.

Vári András szerint a világbajnokság fantasztikus élmény volt. Mint mondja, az első nap után már a harmadik helyen fordult a csapat, és ez a pozíció a verseny végére is megmaradt, ráadásul úgy, hogy nem volt messze az ezüst- és az arany- érem sem.

– A megmérettetésen rakós bottal és matchbottal is horgásztunk. Szerencsére az első technikára jól jöttek a halak, így ez kedvezett számunkra. Nagyon örültünk a harmadik helynek is, főleg annak tükrében, hogy könnyen lehetett volna jobb eredményt is elérni – mesélte Vári András, aki a versenyhorgászat mellett a közeljövőben több időt szán a hobbipecázásra, és szeretne süllőzni és harcsázni is a versenyek mellett.

Hozzátette: a horgászat mindig az élete része lesz. Ha hobbiból pecázik, sokszor nem is a hal és a nagy kapások a lényeg, sokkal inkább a környezet, a csend és a mindennapokból kiragadó nyugalom.