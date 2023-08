Ugyancsak augusztus 19-én szervezi meg a Soproni Városi Szabadidősport Szövetség (SVSZSZ) és a Soproni Vándorok Túraegylet a Vasfüggöny-emléktúrát, idén már tizennegyedik alkalommal. A túra reggel 8 órakor indul, célja a Soproni-hegységben található vasfüggöny emlékeinek felkeresése. Az indulási pont: Görbehalom, Dr. Fehér Dániel-forrás. A körtúra teljes hossza 22,4 kilométer, ami követi a valamikori vasfüggöny nyomvonalát. Helyenként benőtt ösvényeken, ritkán járt utakon halad. Ha valaki rövidebb távot szeretne teljesíteni, arra is van lehetőség, annak hossza 12,4 kilométer.

A programsorozat közösségi oldala szerint emellett két színpadon zajlanak majd az események a forgalom elől elzárt Várkerületen. A nagyszínpadot a két évvel korábbi eseményhez hasonlóan ezúttal is az úttesten helyezik el. A járművek terelése augusztus 21-én délután három óráig tart. A nagyszínpadon pénteken a Blue Cafe Band, Ganxta Zolee és a Kartel, valamint DJ Cooky zenél majd. Másnap a Passion Project, a Follow the Flow és a Kowalsky meg a Vega. Vasárnap a Pair O'Dice, a Margater Island lép fel, az estét pedig a Best of Geszti műsor zárja.

A Bástyagödörnél felállított pódiumszínpadon pénteken lesz Dumaszínház Ács Fruzsinával és DJ Bazsx zenél majd. Szombaton mások mellett DJ Fizboh, vasárnap pedig a Wasabi Case.

A három nap alatt különféle gyermekprogramok is lesznek a Bástyagödör környékén: fellépnek a Vagabanda gólyalábasok és a Langaléta garabonciások. A Kámfor Bábszínház a Sárkány és az ördög című népmesés marionett bábjátékát adja elő, míg a Major Eszter és barátai gyermekzenekar koncertet ad a legkisebbeknek. A programok mellett kézműves vásár, gyermekfoglalkoztatók és vidámpark is várja a látogatókat a gasztronómiai élmények mellett.