A tavalyi győztes dala nemrég debütált. A Honey Jeans Band frontembere, Pálfi Bogi szerint elmondhatatlan érzés volt, amikor megtudták, hogy ők lettek a város zenei felfedezettjei.

– Az akkori nyár még fellépésekkel telt, aztán később összeültünk. Új dalt szerettünk volna mindenképp. A Tízezer este című szerzeményünket gitárosunk, Gősi Dávid írta. Igazi popcsemege lett, egy férfi-nő kapcsolatot mutat be, ami egyetlen este alatt zajlik. Pörgős, bulizós dal mind hangszerelésében, mind szövegében – fogalmazott portálunknak Pálfi Bogi. Ahogy az énekesnő mondja: profi csapattal dolgozhattak együtt, profi körülmények között. Nagy részét egy győri stúdióban vették fel, de akadtak külső helyszínek is.

– Szerettünk volna minél több helyszínt megmutatni a városból, így voltunk a színház erkélyén, a Rába-parton, és még a Kossuth-hídra is felálltam, ahol a magasban videóztak. Fura volt, folyamatosan jöttek az autók, és kicsit reflektorfényben éreztem magam a forgatás ideje alatt. Jól sikerült a klip, büszkék vagyunk rá, és biztos vagyok benne, hogy fantasztikus lehetőség minden zenekar életében – emlékezett vissza Pálfi Bogi, akit nemrég meghívtak az idei verseny zsűrijébe is.

Fantasztikus lehetőség minden együttesnek. A Honey Jeans Band elkészült videóklipje a napokban debütált.

A Honey Jeans mint tavalyi győztes színpadra lép július 21-én a Dunakapu téren. A tehetségkutató első helyezettje idén is a „Győr Zenei Felfedezettje” díj mellett egy profi videóklip elkészítésének lehetőségét kapja a várostól. A második helyezett díja 250 ezer forint, a harmadiké 150 ezer forint. Idén lemezlovasok is jelentkezhetnek. Ebben a kategóriában a győztes felléphet a Győri Rotary Fröccsnapok keretében, míg a második és harmadik helyezett a Radó Matiné programsorozaton mutatkozhat be. Továbbá a legjobbnak ítélt lemezlovas gondoskodhat majd a jó hangulatról július 20-án, a Republic-nagykoncert után a Dunakapu téren.

A szervezők egyébként hivatalosan is meghosszabbították a nevezési határidőt, a tehetségek június 14., éjfélig jelentkezhetnek a szinpadrafel.hu weboldalon. A Kisalföld a zenei tehetségkutató médiapartnere.