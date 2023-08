- A településeken lévő fák kiváló szolgálatot nyújtanak a hőség elleni védekezéshez: egyszerre árnyékolnak és szolgálnak természetes párakapuként – mondta el Lajtmann Csaba, a Reflex Egyesület programvezetője. Sajnos a fák értéke nem eléggé ismert – tette hozzá, ezért is mutatjuk be a program keretei között elkészült kiadványban a Faápolók Egyesületének kis alkalmazását, amellyel bárki kiszámolhatja a fák anyagi értékét és ökológiai szolgáltatásait.

A huszadik „A fa érték!” táblát a Reflex Ökológiai Központjának öreg diófájánál helyezték el.

Fotó: Reflex Környezetvédelmi Egyesület

Az Éghajlatvédelmi Szövetség az alkalmazás használatára és annak segítségével „A fa érték!” táblák kihelyezésére bíztatja tagjait és partnerit, amely például azzal is szembesít bennünket, hogy a fák természetes porszívóként rengeteg port képesek megkötni egy vegetációs időszakban. A huszadik ilyen táblát a Reflex Ökológiai Központjának öreg diófájánál épp a hetekben avattuk fel a HUG Fesztiválon – zárja gondolatait Lajtmann Csaba.

- A zöldfelületi megoldások mellett nagyon fontosak az esővíz-gazdálkodás innovatív példái és eszközei is – tette hozzá Szabó Krisztina, aki a hároméves projekt koordinátoraként fogta össze az öt országon átívelő partnerséget, amelyben a Reflex Környezetvédő Egyesület mellett az Ausztriai Klímaszövetség, a német aiforia, a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a horvát Isztriai Fejlesztési Ügynökség vett részt.

- Az első kiadványban olyan innovatív mintákat mutatunk be, amelyek megismételhetők más közösségben, településen is, míg a második kiadványban zöld és kék infrastruktúra területeinek módszereit és hasznos eszközeit mutatjuk be. Ezek a módszerek például segíthetik a településeket, hogy a ritkán, de akkor viszont rendkívül intenzíven érkező csapadékot visszatartsák és hasznosítsák, ezzel megóvva őket a villámárvizektől és lehetőséget biztosítva a zöldfelületek környezetkímélő vízellátásához - mondta el a Reflex koordinátora.

A projekt keretében elkészült kiadványok az alábbi linken elérhetők:

– Természetalapú megoldások példatára – A zöldfelület gazdálkodás és a csapadékvíz-hasznosítás európai jó gyakorlatai

– Természetalapú megoldások a városfejlesztésben – módszerek és hasznos anyagok önkormányzatok számára