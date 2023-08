Büszkeségeink, a hungarikumok címmel időszaki kiállítás nyílt múlt csütörtökön a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a budapesti Vajdahunyad várában. „A magyarok rácsodálkozhatnak arra, hogy mennyi értékünk van, és a külföldről érkezők is láthatják eredményeinket” – mondta Nagy István agrárminiszter a megnyitón. Vármegyénk legfiatalabb hungarikumával a fővárosban a Mesterségek Ünnepén találkozhatott a hétvégén a közönség. A höveji csipke tavasszal került be a hungarikumok sorába, most külön standot kapott a fesztiválon.

Nagy István agrárminiszter a kiállításon még kiemelte: a hungarikummozgalom legnagyobb eredménye, hogy az emberek figyelmét ráirányítják arra, mi az érték, hogy vegyék észre a körülöttük lévő értékeket.

Vargáné Molnár Zsuzsanna, Hövej polgármestere a Kisalföldnek elmondta: a Mesterségek Ünnepén bemutatót és oktatást tartottak a hövejiek a csipkevarrásról, illetve kiállítással is készültek. Két alkotó munkái a színpadon is megjelentek, hiszen hungarikumpályázaton támogatást nyertek munkájukhoz. A polgármester kifejtette: a hungarikum cím elnyerése sokat segített a höveji csipke népszerűsítésében, de sokat kell dolgozniuk azon, hogy továbbra is megfeleljenek a megtiszteltetésnek.

– Egyre több helyen jelenhetünk meg és mutathatjuk be hagyományunkat. Észrevehetően megnőtt a múzeum látogatottsága és egyre több felkérést kapunk szerte az országból, hogy mutassuk be kézimunkáinkat. A megrendelések száma is növekedett. Az elismerés persze feladatokkal is jár, melyeknek igyekszünk megfelelni – tette hozzá.

Hövejen a héten rendezik meg a harmadik országos csipketalálkozót, melyen a különféle csipkékkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A találkozó részletes programját szerdai Légyott magazinoldalunkon, illetve a www.kisalfold.hu oldalon olvashatják.