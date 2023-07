Tatán és Tatabányán is működik a nyári napközis tábor, az előbbi helyen a Fényes Fürdőn tölthetik a gyerekek a hétköznapjaikat, Tatabányán az idén a Herman Ottó Általános Iskola ad helyet a nyári tábornak. Mindenhol igyekeznek sokféle tematikus programokat biztosítani a kisdiákoknak.

Tatabányán A Vértes Agorája szervezésében legalább nyolcféle tematikus tábort kínáltak idén nyáron, többek között sakk, informatika, sportágválasztó, zenei ráhangoló és bábjátszó táborok közül lehetett választani, mondani sem kell, már mindegyik jó ideje betelt. Jellemzőek egyébként az ötnapos, „bejárós”, táborok, azaz a szülők, nagyszülők reggel hozzák, délután viszik csemetéiket. Ezekben az ötnapos táborokban tapasztalatunk szerint 35–40 ezer forintért már elérhető egy-egy turnus. Ha a tábor tematikája több és sokféle alapanyagot igényel, a tábor költségei ezzel tovább nőnek.

Különlegesebbek a természetismereti táborok. Az egyik ilyen ezek közül a Tatához közeli Ágoston-ligeti Ökofalu, ahol éppen ottjártunkor a komárom-koppánymonostori diákok az ökofaluval ismerkedtek. A koppánymonostori gyerekek a Mag-ház Egyesület szervezésében rendszeresen kirándulnak, vendégeskednek az ökofaluban. Mit is láthatnak itt a gyerekek és mivel ismerkedhettek meg? – kérdeztük Labanc Györgyi környezeti nevelőt, a Természetes Életmód Alapítvány (TÉA) elnökét. „Iskolaidőben az erdei iskola programjaira érkeztek sokfelől az óvodás és iskolás csoportok hozzánk, az élő faluba. Sokan voltak kíváncsiak az alapítványunkra, annak szakmai, nevelő-, érzékenyítő munkájára. Az éppen itt vendégeskedő koppánymonostori diákok megismerkedhettek a kertműveléssel, a gazdasággal, a háziállatokkal. Megtapasztalhatták, hogyan éltek, hogyan gazdálkodtak régebben az emberek, hogyan és milyen alapanyagokat használtak a kenyérsütéshez. A gyerekek általában érdeklődőek és lekötik őket ezek a dolgok. Különleges, természet- ismereti táborunk is lesz, az egyik például angol nyelvű. Erre azokat a diákokat várjuk, akik a hosszú nyári vakáció ideje alatt is gyakorolni, fejleszteni szeretnék az angolnyelv-tudásukat. Angolul is megismerkedhetnek az erdő és a vizek élővilágával, a tájon élő emberek szokásaival, az önfenntartás lehetőségeivel, a gyógynövényekkel, az erdő-mező virágaival, kézművességgel, a kenyérsütés folyamatával a búzától a kenyérig” – tette még hozzá Labanc Györgyi környezetinevelő.

Monostori Éva elmondta, ők a koppánymonostori Mag-ház Egyesülettől jöttek, régóta tartó, jó kapcsolatuk van az Ágoston-ligeti Ökofaluval. Szeretnek ide jönni, kertészkednek, sütnek-főznek, befőznek, ismerkednek a falusi életmóddal. Sajtot is készítettek, kenyeret sütöttek az általános iskola alsó tagozatos diákjai. Az elfogyasztott ételeiket is a gyerekek többnyire saját maguk főzték meg. Monostori Lilla, az egyik táborozó kisdiák elmondta, szeret itt lenni, kertészkedni és különösen szeret főzni, máskor is szeretne ide jönni.