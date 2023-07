Hoffer Anita a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán szerzett alapdiplomát, majd a Széchenyi István Egyetem marketing mesterszakán folytatta tanulmányait.

Itt hallott egyik szaktársától az Audi által meghirdetett gyakornoki programról, melyhez sikeresen csatlakozott 2013-ban.

Toborzás, munkaügy és kommunikáció

„Másfél évig dolgoztam gyakornoki munkakörben, ezután lettem főállású munkatársa a vállalatnak – tekintett vissza a kezdetekre Hoffer Anita. – 2013–2016 között elsősorban a toborzást segítő tevékenysé- gekkel foglalkoztam, ami egy nagyon színes feladat, sok min- dent magába foglal. A kreatív tervezés, a szövegírás éppúgy része volt, mint az állásbörzé- ken való részvétel vagy az ar- culati kampányok szervezése, amit természetesen többen csináltunk. Emlékezetes és ösz- szetett munka volt a 2014–2015- ben készült image kampány, amely a vállalat értékeit mutat- ta be a leendő munkavállalók számára – a már nálunk dolgozó munkatársak szemüvegén keresztül – úgy, hogy egy-egy kolléga „személyesítette meg” a főbb üzeneteket. Ehhez a projekthez nagyon sok minden kapcsolódott az „arcok” kiválasztásától, a meghallgatásoktól a fotózások, filmezések megszervezésén keresztül a médiafelületeken megjelenő hirdetések, óriásplakátok gyártásáig; gyakorlatilag lefedte a vállalat egész arculatát meghatározó kommunikációs tevékenység teljes spektrumát.”

Külföldi küldetések

„Később a nemzetközi kiküldetésekkel foglalkozó csapatba váltottam, a vállalatnál dolgozó magyar munkavállalók külföldi kiküldetéseinek lebonyolítását intéztem. Itt tudatosult bennem, vált kézzelfoghatóvá igazán számomra az Audi multinacionális jellege, hiszen a kollégák a világ szinte minden tájára eljutottak Németországtól és Szlovákiától Mexikóig vagy Kínáig. Ezt követően tettem egy rövid kitérőt a logisztikai területre, majd a jelenlegi területem, azaz a munkaügyi kapcsolatok, személyügyi alapkérdések és HR compliance vezetői asszisztense lettem. Az itt töltött három év alatt rengeteget tanultam a vállalat személy- ügyi rendszerének működéséről, többek között az olyan kulcsfontosságú témákról, mint a bérszámfejtés vagy a HR- szolgáltatások, valamint belekóstolhattam a munkavállalói érdek-képviseletekkel folytatott együttműködésbe is.”

Kommunikációs váltás

Anita két év asszisztensi munkát követően a belső kommunikációs területre váltott, amely eredeti végzettségéhez közelebb állt. A fotózások, videófilm-forgatások főként az Audi Hungaria mindennapjaiba engedtek bepillantást a munkatársak számára, csakúgy, mint a hírszerkesztés. Anita a belső kommunikációs munka más területeinek fejlesztéséből is kivette a részét ebben az időszakban. Munkaköréhez tartozott egyebek mellett a kapcsolattartás a szakterületekkel, a különböző részlegektől érkező hírek, információk becsatornázása, megfelelő formába öntése, cikkek összegyűjtése, lektorálása, a vállalati hírlevelek szerkesztése. Dolgozott munkatársaival együtt a cég belső portáljának megújításán, ami együtt járt annak tartalmi és szerkezeti korszerűsítésével: egy könnyebben kezelhető, rugalmasabb, átláthatóbb, több szolgáltatást nyújtó információs forrás áll az Audi munkatársainak rendelkezésére.

„Nagyon élveztem, hogy a vállalati hírek összefutnak a mi kommunikációs csapatunknál, értesültünk róla, milyen fontos dolgok, változások történnek a gyártásban, a pénzügyön vagy éppen az informatikai részlegen – avatott be Anita, miért is szeretett ebben a munkakörben dolgozni. – Minden területről kaptunk információkat, olyan kollégákkal ismerkedtem meg, akikkel egyébként valószínűleg nem is találkoztam volna, így átláttuk és nyomon követtük az egész vállalat működését.”

Támogatás személyügyekben

Hoffer Anita két hónapja régi-új feladatot lát el, a személyügyi alapkérdésekkel foglalkozó részlegen munkaidő-menedzsmenttel és munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozik.

„Nem ismeretlen számomra ez a tevékenységi kör, korábban három évig dolgoztam már ezen a területen. Foglalkozom többek között a kollektív szerződéssel kapcsolatos egyeztetésekkel, az egyik fő tevékenységem pedig a munkarendekkel, munkaidőmodellekkel kapcsolatos tanácsadás, egyrészt a vezetők felé, másrészt a munkavállalók irányába. Mivel ezek az információk mindenkit érintenek, a gyár szinte minden részlegéhez kapcsolódom, belelátok az egységek mindennapi életébe, és ezt nagyon élvezem.

Olyan esetekben, ha a munkaidő-elszámolással és -beosztással kapcsolatban valamilyen kérdés, probléma merül fel, az érintetteknek segítek az utána- járásban, az adatok és összefüggések feltárásában, közösen igyekszünk kideríteni, miből adódnak az esetleg ellentmondások, eltérések. Nagyszerű érzés, hogy közösen keressük a megoldást a kihívásokra. Összességében elmondhatom, hogy otthonos érzés volt visszatérni az ismerős csapatba, az ismerős környezetbe, ahol nagyon jól tudunk együtt dolgozni a kollégáimmal.”

Néha falra kell mászni

A mozgalmas munkaórák után mozgalmas szabadidős tevékenységek jelentik Hoffer Anita számára a kikapcsolódást, a feltöltődést. „Falmászással először 2016-ban próbálkoztam a győri mászóteremben. Bár első alkalommal többször leestem, ez nem vette el a kedvemet, inkább arra ösztönzött, hogy rendszeresen járjak edzésre, és megismerjem a helyes mászótechnikát. Ez a sport sajátos erőnlétet, sajátos mozgásformát feltéte- lez, amit az ország vagy éppen más országok mászótermeiben igyekszem továbbfejleszteni. A falmászás alapvetően egyéni sport, ugyanakkor egy adott utat többen is teljesíthetünk, így annak is megvan a varázsa, amikor együtt gondolkodunk a lehetséges megoldásokon. Ez a tevékenység teljesen kikapcsol, hiszen a falon csak a következő lépésekre, a következő probléma megoldására lehet koncentrálni, különben megakadsz vagy leesel. Így teljesen kiszakít a hétköznapokból.”

Hoffer Anita a munkaügy területén megtalálta a számításait. Fotó: Csapó Balázs

Vihar a szlovén via ferrata úton

Anita azonban nem elégedett meg a mászófalak meghódításával, ügyességét és kitartását a szabadban, sziklafalakon teszteli. „Sziklára először 2018-ban másztam. Az első lépéseket a Bakonyban tettem meg, aztán a következő évben már jöttek a magasabb falak, például Horvátországban, a Paklenica Nemzeti Parkban. A sziklamászás már társas műfaj, ketten, egymást segítve, biztosítva teljesítjük az akár 100–200 méteres falakat, ami komoly egymásrautaltságot jelent.

Nagyon fontos, hogy meglegyen a feltétlen bizalom, a hasonló technikai tudás, az összhang. A sziklamászás nem veszélytelen kaland, így mi is átéltünk néhány izgalmas helyzetet. Az első komolyabb túránkon főleg a tapasztalatlanságunknak köszönhetően a harmincfokos hőségben elfogyott a vizünk, ráadásul csak egy bizonytalan standponton tudtunk megállni, így vissza is kellett fordulnunk. De előfordult, hogy a külső körülmények miatt kerültünk bajba. Szlovéniában egy via ferrata úton elkapott bennünket egy vihar, a szél majdnem lefújt minket a hegyről, és nem nagyon találtuk a közelben lévő menedékházat.

Végül szerencsére meglett, de a már ott lévők nagy szemekkel néztek ránk, hogy sikerült eljutnunk ide abban az ítéletidőben. Ugyanakkor azt mondom, ha technikailag felkészültek vagyunk, és betartjuk a szabályokat, figyelünk az időjárásra, elkerülhetőek a balesetek. Tervben van még jó néhány út kipróbálása a környező országokban, például az olasz Dolomitok nagy álmom, sőt: ott van a bakancslistán a magashegyi mászás is, akár 4-5000 méteres csúcsokra is szeretnék feljutni.”

A kezdeti esések nem szegték Anita kedvét, így mára nemcsak a termekben, a szabadban is „falra mászik”. Fotó: Kollár István

Folytatni a hagyományokat

S ha a munka és a mászás mellett még mindig marad némi idő, Anita a családi hagyományok őrzésének jegyében szőlőműveléssel és bortermeléssel is foglalkozik – mégpedig egyre eredményesebben.

„A szőlőművelést, a borkészítést alapvetően édesapámtól tanultam, gyermekkorom óta mindig ott lógtam mellette munka közben. Sajnos 2019-ben elvesztettük őt, de folytatjuk, amit elkezdett: bátyámmal együtt gondozzuk a tőkéket és próbálunk minél jobb borokat készíteni, amelyben a család többi tagja is támogat minket, például a 13 éves keresztfiam is tanulja már az alapokat. A Pannonhalmi borvidék nyúlványán, Gyarmaton van egy 1500 négyzetméteres szőlőnk, amely valaha a csornai prépostsághoz tartozott, tehát több száz éves hagyományai vannak itt a szőlőtermesztésnek. A gyarmati nádfedeles présházsor is betöltötte már 210. születésnapját.

Ezt a hagyományt őrizve dolgozom a sorok között nagyjából februártól novemberig. Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, cserszegi fűszeres és muscat ottonel terem a birtokon. Ahogy a mondás tartja: a szőlő a hajlott hátú embert szereti, úgyhogy metszek, permetezek, kapálok, hajtást válogatok, szüretelek – ahogy éppen szükséges. Az édesapámtól ellesett tudást a szomszédok jó tanácsaival, internetről szerzett információkkal egészítem ki, és ennek köszönhetően a borokkal szép sikereket érünk el. Fontos számomra, hogy tanfolyamokon is részt vegyek a témában, hogy megismerjem a szakma csúcsát jelentő borokat, a belföldi és a külföldi borvidékeket, a kóstolás és a borbírálat alapjait, így a CEWI alapfokú és középfokú borismereti kurzusait már elvégeztem, idén év végén célom a WSET felsőfokú tanfolyamát teljesíteni.”

A családi birtokon készült, 2021-es évjáratú cserszegi fűszeres 2022-ben 60-70 termelővel versenyezve lett aranyérmes a térségi megmérettetésen. Idén ezt az eredményt is sikerült túlszárnyalni: amellett, hogy a 2022-es fehérbor ismét hozta az aranyat, a cabernet sauvignon–cabernet franc–merlot házasításnak ezüst minősítést szavazott meg a szakértő zsűri.