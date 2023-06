Egy szomszédos településen vágták ki a fasort, amiről Améliához mentették a baglyokat, hiszen ő a Hortobágyi Nemzeti Park hivatalos mentőhelye. – Régen apáink februárban vágtak utoljára fát. Amint a fa nedvességbe szökken és elindul benne az élet kirügyezik, kihajt, és a madarak is rovarok is megjelennek. Rengeteg probléma van abból, hogy tojásokkal, fészkekkel teli fákat és bokrokat vágnak ki. Ha valamit vágni kell, várjanak őszig, de legalább nyárig, hogy a fiókák kirepüljenek. A fát is sokkal könnyebb kivágni amikor nincs nedvességtartalma. Nem szabad zöld leveles fákat kivágni. Én ezt gyilkosságnak tartom.

Az irtásból hozták neki a fészket egy fenyő tetejéről. Van amelyik madár még tojásként került hozzá és nem sok esélyt adott arra, hogy kikel, de végül a melegen tartás meghozta az eredményt. Ugyanakkor az egyik fióka sokkal kisebb, mint a többi, valószínűleg testvérei roncsolták össze a lábát a mozgásukkal. Ezt a csöppséget ezért műteni kellett, Amélia hálás az orvosnak, hogy ingyen látta el a baglyot, ugyanakkor még mindig nem dőlt el az apróság sorsa. A többieknek már épül a röpde és rövidesen kiköltöznek, de a kistesónak még erre biztosan várnia kell, ha egyáltalán javul az állapota és túléli a sérülést.

Csirkenyak, marhaszív, egér, sok vitamin és mészpótlás, havonta nagyjából kétszázezer forintjába kerül az önkéntesnek úgy, hogy a jószándékú hentesek beszerzési pontjai sokszor nem vagy nem annyit kérnek tőle, mint amennyibe valójában kerülnek az áruk. Ahogy nőnek egyre többet esznek. Amikor kérdezték tőle, hogy a kis mentettjei esznek-e, és mit esznek mondta nekik: jó sok pénzt!

Nagy Amélia, a téti Madármentsvár madármentője.

Indokoltnak tartaná, hogy a fa kivágatóját vagy büntetés sújtsa, vagy legalább kelljen állnia a madarak mentésének költségeit. Szárnyasérült dolmányos varjú és áramütött vércse, égett hasú varjú egyaránt gyógyulgat a Madármentsvárban.

A cél, hogy szabadon engedjék őket. Árpáson van tanyája az erdő szélen Améliáéknak, ott szeretné elengedni a baglyokat, de addig még meg sokat kell önállósodniuk.