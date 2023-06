Mint Pitó Andor, a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportjának titkárhelyettese elmondta, ezúttal a Fertő környékén 12, a Tóközben 16 fészek lakóját gyűrűzik meg. Már három éve a torkukból is vesznek mintát azért, hogy figyeljék a madárinfluenza terjedését. Jó hír, hogy ezúttal Győrben, a Sashegyi szeméttelepnél is letelepedett két gólya. Azt is megtudtuk, egy négy éve Győrszentivánon meggyűrűzött állatot legutóbb Dél-Olaszországnál figyeltek meg.

Az idén az időjárás ideális a madaraknak, ugyanis az esős május idején még a tojásokon ültek a tojók, a csapadéknak köszönhetően pedig bőven van táplálék a kicsiknek. A fiókákat két gyűrűvel látták el, a bal lábukra fémeset, a jobbra egy kék műanyagot kaptak, amelyen messziről látható a H-betű, hazánk jele.

A régióban élő gólyapárok száma változó, száz feletti, de a pontos szám majd csak a következő hetekben, az összegzések után derül ki.

Öttevényen Bíró Anasztázia helyi lakos Gintli Gabriellával és annak fiával, Fajkusz Balázzsal figyelte a gyűrűzést. Mint elmondták, minden évben nagyon várják a madarakat, üde színfoltjai a falunak. A gyermekeket teljesen elbűvölték a szárnyasok, egyikük, az első osztályba járó Nagy Boglárka Léna elmondta, napok óta várta az eseményt. Végül az öttevényi gólyák a gyermekektől a Felhő, Csőrike és a Guszti nevet kapták, így vették őket lajstromba a szakemberek.

A rábaközi Szanyról kijelenthető, hogy talán az ország gólyafővárosa, de az biztos, hogy a Dunántúlon kiemelkedő a faluban otthonra lelt madarak száma. Az utcán egymást érik a fészkek, Szombaton gólyafesztivált rendeznek a faluban, ennek keretében újabb 11 helyen gyűrűzik majd meg a gólyákat a településen, illetve reggel 9-kor Rábaszentandráson kezdenek a darus géppel.