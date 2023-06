A Széchenyi-egyetem társadalmi felelősségvállalásának már korábban is egyik sarokpontja volt a nyugdíjasegyetem, amelynek elsődleges célja a felhalmozott tudás népszerűsítése közérthető módon, az erre nagy létszámban igényt tartó időskorúak körében. A koronavírus-járvány kitörése óta Győrben szünetel ez az oktatási forma, de a közeli jövőben a nyugdíjasok is folytathatják a korábban nem kis lelkesedéssel látogatott rendezvényeket az egyetem szervezésében.

„Több olyan képzést működtetünk, amelyek konkrétan érintik a szépkorúakat is, ide tartozik a szociális munka szak vagy 2019 óta a közösségszervezés alapszak, növekvő hallgatói létszámmal – szögezi le dr. Pongrácz Attila. – Sőt, a kulturális mediáció, a közösségi és civil tanulmányok, valamint az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakok tudás- anyagában is fontos részt képeznek a korosztály számára fontos ismeretek. Ezért amikor megkerestek bennünket a nyugdíjasszövetség részéről, az egyetemünkön a szabadidő, a kultúra, a rekreá- ció és a közösségépítés területén meglévő, nyugdíjasokhoz is kapcsolódó tudásanyag egyértelművé tette, hogy megvannak az alapjai a mindkét fél számára hasznos partnerségnek.”

A két jelentős győri nyugdíjas-egyesület, a Pannon és az Arrabona is szerepet vállalt a számos pontot tartalmazó együttműködés kidolgozásában. Ezekből néhány a teljesség igénye nélkül: az egyetem kulturális, színházi műsoraira, kiállításaira, koncertjeire meghívást kapnak a nyugdíjasklubok is, a nyugdíjasokat érintő társadalmi problémák a szakdolgozati és diplomamunkák témáiban is helyet kapnak, az idősebbek szervezésében egyetemi gyakornok nyújt segítséget, illetve az idősek mentorként részt vehetnek az egyetemi gyakornoki programban. A nyug- díjasközösségeknek lehetőségük nyílik az egyetemi kutatómunkába bekapcsolódni, akár kulturális és ismeretterjesztő előadások formájában, ismeretségi körökben népszerűsítik az egyetem képzéseit, felvételi kampányát, és nem utolsósorban részt vehetnek szakdolgozatok és diplomamunkák értékelésében.

„Nem kis lépést tettünk meg az együttműködéssel a generációk közötti tudástranszfer megteremtésében, erősítésében – teszi hozzá a kar dékánja. – Már a múltban is voltak jó példák a közös tevékenységre, hiszen számtalanszor nyújtottunk segítséget nyugdíjasszervezetek számára helyiség rendelkezésre bocsátásával, mint például az Akkordeon Harmonika Zenekar vagy az időskorúak egészségügyi tornájának esetében. Sokat remélünk a nyugdíjasegyetem rendszeres rendezvényeinek újrakezdésétől, és a lehetőségek függvényében attól sem zárkózunk el, hogy helyiség nélküli klubok számára foglalkozásaikhoz, eseményeikhez nyújtsunk közvetlen segítséget.”