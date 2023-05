A Tánc Világnapján szerették volna megmutatni, hogy nem csak a a fiataloké a tánc, de az eső az esemény elhalasztására késztette a szervezőket. Szombaton a Nap csak nem akart kisütni, de legalább nem áztatta el a lelkes táncosokat. A Szenior Örömtánc programban országszerte több mint háromszáz oktató van, így mindenhol elérhető ez a mozgásforma, aminek a szlogenje: mozgás, öröm és agytorna.

– Nem véletlenül ez a szlogen. Hogy a mozgás öröm, az nem kérdés, az látszik itt a téren táncolók arcán. Nagyon sok koreográfiát meg kell jegyezni és ezzel mozgatjuk az agyunkat. Több száz táncunk van, amivel a rövidtávú memóriánkat is edzésben tartjuk. Ez jó az Alzheimer-kór ellen is, mert az is a rövidtávú memória leépülése.