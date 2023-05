- Tamáshoz régi barátság fűz. Amikor elterveztem, hogy egy galériát is kialakítok az épületben, tőle kértem szakmai tanácsot - mondta Kárpáti doktor. - Idővel elkészültünk és nagyon tetszett neki a galéria, ezért megállapodtunk, hogy az első kiállítás az övé lesz. A művei többnyire nonfiguratívak, mégis a régmúltra, egy mesevilágra emlékeztetnek, illenek a hely szelleméhez. Hulladékból alkot igazi csodákat. Elvitt például annak idején a malomból egy kidobott zsalugátert, amiből fantasztikus képkeretet varázsolt és festett bele egy gyönyörű képet. Azt szokták mondani, hogy az ő képei a keretben folytatónak, soha nem érnek véget a vásznon - méltatta barátja művészetét Kárpáti doktor.

Gerencsér Pán Tamásnak a kiállításon korábbi, eddig be nem mutatott és új képei egyaránt láthatók. Jellemző rá, hogy természetes anyagokból építkező, kollázs alapú képeire akvarellel fest, de gyakran bele is rajzol. Így azok a természetben talált és az emberi kéz által előállított dolgok sajátos keverékei, melyeket grafikai elemekkel olvaszt alkotássá. Meglévő, de kidobásra ítélt papír- és textildarabokból, terményekből egymásra rakott, a hagyományos két dimenzióból kilépő műveinek egy részét versek ihlették, de a néprajzi gyökerű gyerekmondókák és archaikus imák is gyakori kiinduló pontjai képeinek. Gyermekkori képzeletünk titokzatos világát idéző applikációin a dolgok mögött átsejlik a természetfeletti kisugárzása, a tapintható matérián túli transzcendens.

A kiállítást Kovács-Gombos Gábor festőművész nyitotta meg.