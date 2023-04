Pozsgai Márta, aki munkája elismeréseként március 15-e alkalmából vette át a Belügyminisztériumban a Magyar Ezüst Érdemkeresztet, évek óta vezeti a győri kórház ápolási osztályát. Nemrég a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Zrínyi utcai telephelyéről a kórház Híd utcai épületébe költöztek, ahol modernebb körülmények között, de kisebb helyen fogadják az ápolásra szoruló betegeket. Várólistát nem vezetnek, de a sor hosszú. Ha valaki be szeretne kerülni, hónapokat is kell várnia.

Hallgassa meg!

- A legtöbben akkor hívnak fel, amikor már baj van. Elmondják, hogy a 90 éves szülőnek combnyak-törése volt, nem tudják hazavinni, kellene a hely - mondja Pozsgai Márta. - Nem szabad eddig várni, időben el kell kezdeni gondolkodni arról, mi lesz, ha olyan állapotba kerül a szülő, hogy már nem tud gondoskodni magáról.

Az ápolási osztályra olyan betegeket vesznek fel (jellemzően a kórház valamelyik osztályáról), akikkel már gyógyító tevékenységet nem folytatnak, viszont szakszerű ápolásra van szükségük. Ilyen a katéterezés, infúzió adása, antibiotikum kúra. Ezeket a tevékenységeket a szociális otthonok, idős otthonok általában nem vállalják, otthon pedig szintén nem lehetséges kivitelezni. A szociális otthonokba való felvétel kérvényét érdemes évekkel korábban beadni, még akkor is, ha az idősödő szülő erről eleinte hallani sem akar.

- Meg kell értetnünk a szüleinkkel, hogy ha nincs más megoldás, mi így tudunk gondoskodni róluk. Magyarázzuk el azt is, hogy a kérvény beadása nem azt jelenti, hogy neki mindenképpen be kell oda költöznie, hanem azt, hogy addig, akár élete végéig is otthon maradhat, ha képes kevés segítséggel ellátnia önmagát - magyarázza a szakember.

Az idősek gondozása nehéz munka, kemény fizikai megterheléssel is járhat. Gondoljunk a fürdetésre, ágyból való ki- és beszállásra, pelenkázásra, etetésre. Régebben, amikor a nők jellemzően otthon voltak és a generációk együtt éltek, könnyebben meg tudták oldani az idős hozzátartozók gondozását. A saját családjuk mellett gondoskodtak az idős szülőkről, akár úgy, hogy egy fedél alatt éltek. Manapság, amikor a nők is ugyanúgy eljárnak otthonról dolgozni, mint a férfiak, de a háztartási munka és a gyermekek nevelése is jellemzően rájuk hárul, igencsak embert próbáló kihívás napközben többször is felkeresni egy idős embert, aki törődést, ápolást igényel. Ráadásul a nők egyre idősebb korban vállalnak gyereket, így könnyen megeshet, hogy az idős szülő mellett egy kisgyerek is az ő figyelmére éhes.

- El kell fogadnunk, hogy ha valaki igénybe veszi a bentlakásos szolgáltatást, azt nem azt jelenti, hogy elhanyagolja a szülőjét, hanem azt, hogy gondosodik róla. Nálunk 12 órás műszakokban váltják egymást a nővérek, amit valakinek egyedül kell otthon megoldania. Ez már rövid idő alatt is elképesztően kimerítő. Van olyan, akinek legszívesebben azt mondanám, amikor végre eljutnak hozzánk, hogy dőljön le ő is az ágyra és pihenjen nálunk néhány napot, annyira ki vannak merülve.

Nem csak fizikailag, lelkileg is megterhelő időszak ez. Az állandó lelkiismeret-furdalás, aggódás, idegesség, kimerültség, semmi jóhoz sem vezet. Sajnos nem ritka az sem, hogy a testvérek között nincs egyetértés a szülők elhelyezéséről, ápolásáról, ez tovább rontja a helyzetet.