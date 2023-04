Aki oda-vissza két keréken akarja teljesíteni a Győr–Komárom távot, annak nem árt egy kicsi edzenie előtte, mivel a több mint hetven kilométeres táv igényel némi erőnlétet. A csak odaút 30–35 kilométere azonban még családoknak is kényelmesen teljesíthető.

– Teljes mértékben európai színvonalú az újonnan elkészült szakasz. Szinte teljesen egyenes, könnyen kerékpározható, minimális emelkedő van benne, de az épp arra jó, hogy ne váljon unalmassá a tekerés – mesélt tapasztalatairól Tömböly Tamás lelkes bringás, aki egyben a Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének titkára is. – A Győrszentiván-Kertváros rész régi kerékpárútját is idővel jó lenne minőségben közelíteni ehhez, hogy még könnyebb legyen a kijutás.

Tömböly Tamás kiemelte borzasztó nagy öröm, hogy elkészült az új szakasz, arra azonban érdemes készülni, hogy a Gönyű és Koppánymonostor közötti nem rövid szakaszon bár pihenőhelyek vannak, nincs olyan létesítmény, ahol a kiránduló bringások vizet tudnának vételezni vagy enni néhány falatot.

– Indulás előtt érdemes elegendő innivalót és némi elemózsiát vinni magunkkal, mert a hosszú tekerés sokat kivesz belőlünk. Az út kis szépséghibája, hogy a kiépített új szakasz Koppánymonostorban véget ér. Ha valaki a komáromi belvárosba vagy a fürdőhöz szeretne eljutni, további 8,2 kilométer tekerés vár még rá. Ezen a szakaszon érdemes nagyon figyelni, sőt, akár előzetesen is felkészülni, mivel nem mindig egyértelmű, hogy merre kell menni. Egy-két turistatábla még jó lenne erre a részre.

Tömböly Tamás számításai szerint családdal két óra, barátokkal másfél óra alatt el lehet jutni Győrből Koppánymonostorba, innét pedig további fél óra, negyven perc a városközpont. Itt aztán lehet várost nézni, fagyizni, és ha túl fáradtak vagyunk a hazatekeréshez, akár vonattal is visszajuthatunk. Mivel a város a Győr–Budapest vonalhoz tartozik, így másfél-két órán belül biztosan találunk olyan szerelvényt, amin kerékpár is szállítható. Ha pedig valaki soknak érzi a teljes távot, két kisebb kört is számításba vehet.

Az új szakasz minősége európai színvonalú, könnyű és kellemes rajta kerékpározni.

– A Győr–Gönyű–Nagyszentjános útvonalon egy körülbelül 20 kilométeres kört tehetünk meg, a nagyobb, körülbelül ötven kilométeres körhöz pedig Ácsnál tudunk visszafordulni. De ha csak egy kis átmozgató kirándulásra vágyunk, a Győr–Győrszent- iván útvonal egy kellemes tíz kilométeres tekerés lehet.

Tömböly Tamás elmondta, mindenképp érdemes egy próbát tenni az új kerékpárúttal, bár javarészt a főút mellett halad, de gyönyörű természeti részeken is átkanyarog. A túra előtt azonban nézzük át a kerékpárunkat, hogy a fékek, gumik, láncok rendben legyenek, mert a nem várt mechanikai hiba megkeserítheti az utunkat. Emellett prizmákat, lámpát és fényvisszaverő szalagot vagy mellényt is érdemes vinni, mivel Koppánymonostortól az út egy részét közúton kell megtenni.

– A kerékpárosklubbal is tervezünk túrát ezen az útvonalon. Reméljük, hamarosan Budapestig is el lehet majd tekerni kiépített kerékpárúton.