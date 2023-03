Először Győrben és Pannonhalmán jelentek meg a Széchenyi István Egyetem és a HybridCycle közös hulladékgyűjtő akciója keretében az óriás gyűjtőpontok, és most úgy tűnik, a csapat a megye nyugati részére is gondolt: Kapuváron és Mosonmagyaróváron folytatják a gyűjtést és a szemléletformálást. Az akció két új helyszíne maga is nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, a környezetvédelem erősítésére és a mezőgazdasági fejlesztések, szakmai események befogadására - írta a HybridCícle.

Mosonmagyaróváron a 19. század elejétől működik mezőgazdasági és agrártudományi felsőoktatási intézmény, amely jelenleg a Széchenyi István Egyetem szárnya alatt további fenntarthatóság fókuszú tanszékekkel is bővült 2022-ben. A város erős környezetvédelmi programja és hangsúlyos fenntartható városfejlesztési stratégiája rengeteg zöld megoldást biztosít a város lakói számára, kezdve a zöldterületek növelésétől, a közösségi közlekedés fejlesztésén át, akár a közösségi szemétszedésig.

Kapuvár pedig többek között a kerékpáros közlekedés fejlesztését és az illegális szemétlerakók felszámolását tűzte ki célul, de a Klímakapu kezdeményezés jelentősen aktivizálta a kapuvári lakosságot is egy környezetbarátabb életmód irányába, mindennapi tanácsokat biztosítva a tudatos életvitelhez.

A CLC gyűjtőpont jól passzol a két város törekvéseihez, egyedi koncepciója erősíti a városok szemléletformáló kezdeményezéseit. A sziget különlegessége, hogy a textil, kemény műanyag és kisméretű elektronikus hulladék befogadásán túl, a leadott anyagokért cserébe hasznos ötleteket ad a tudatos mindennapokhoz, tanácsokat egy hulladékszegény életmódhoz és háttértudást egy jövőbetekintő hozzáálláshoz.

A kapuvári állomás.

Forrás: HybridCycle

Mindannyian tudjuk, érezzük, látjuk, hogy rendkívül nehéz kikerülni a felesleges hulladék termelését: a zöldségek-gyümölcsök sokszor már csomagolva kerülnek a boltok polcaira, a háztartási és elektronikus eszközöknek a javítása sok esetben nehézkes, vagy egyszerűen jelen körülmények között nem éri meg, a nagyobb rétegek számára elérhető ruhaneműk minősége pedig nem mindig biztosítja a hosszútávú viselés lehetőségét.

Ezek nem fognak egyik napról a másikra megváltozni, a körforgásos gazdasági modell (a meglévő anyagok és eszközök megosztása, javítása, hasznosítása és ezek visszaforgatása a körforgásba) nem váltja fel napjaink fogyasztás fókuszú életmódját egy csettintésre. Ennek ellenére a CLC csapat szemlélete szerint, mindenki tehet valamit a probléma mérsékléséért, és ebben szeretnének ők is segíteni. A gyűjtőkben elhelyezett anyagok a projekten belül mind megtalálják az új helyüket.

A repedt vödrök és kifogyott samponos flakonok formatervezők és designerek bevonásával változhatnak új használati- és dísztárgyakká, az elnyűtt pólók és megkopott textilek egy kis átalakítás és ráncfelvarrás után új formában és új stílussal térnek vissza ismét hordható darabokként, a művészeti programjaink során pedig művészek egyedi alkotásaiként, az elromlott kis elektronikák lehetnek az új megoldások és a körforgásosság látványos hírnökei.

A CLC gyűjtőpontokkal Győr és Pannonhalma után márciusban Mosonmagyaróváron és Kapuváron találkozhatunk, ahol 1-1 hónapig üzemelnek majd, majd áprilistól egy új várost vesz be a csapat.

A gyűjtés a Széchenyi István Egyetem „Térségi hulladék szemléletformálási és innovációs mintaprojektjének” részeként, a HybridCycle fenntarthatósági ügynökséggel együttműködésben valósul meg Győr-Moson-Sopron megyében. További információ a projektről ITT>> megtalálható.