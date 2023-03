„Régi idők esti meséi” címmel nyílt kiállítás a Hegyeshalmi Közösségi Házban. A különleges tárlat Törökné Salamon Magdolna gyűjteményének darabjait sorakoztatja fel. Gyermekkorunk kedvenc mesehősei elevenednek meg, valamennyi Braunschmidtné Németh Zsuzsanna alkotása.

– A TV Macival és Pom Pom meséivel öt évvel ezelőtt kezdtem el gyűjteni a horgolt mesefigurákat. Azóta Braunschmidtné Németh Zsuzsanna számos mesehőst készített el nekem, többek között a lányom kedvencét, a kockásfülű nyulat, Pumuklit, a Mézga családot vagy éppen Thomast, a gőzmozdonyt – avatott be Törökné Salamon Magdolna, megjegyezve, hogy családtagjai, így unokái is lelkesen csodálják a különleges alkotásokat. A gyerekek is tudják, hogy ezek nem játékok, hanem a nagymama gyűjteményének darabjai.

Törökné Salamon Magdolna a Braunschmidtné Németh Zsuzsanna által horgolt figurákat gyűjti öt éve. Fotók: Kerekes István

A kis figurákhoz dekoráció is készült, ezek Fehér Ágnes alkotásai. Szintén emlékezetes darab a Török család első televíziója, mely a horgolt TV Maci díszletét adja.

A napokban a helyi óvoda apróságai is meglátogatták a gyermekek és felnőttek számára egyaránt érdekes kiállítást. A gyűjteményt szeptember 8-tól a mosonmagyaróvári könyvtárban is láthatják az érdeklődők.