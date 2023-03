– Nem teljesen ismeretlen számomra a település, de azért új terület. A jóval kisebb Sokorópátkán szerveztem eddig kulturális eseményeket. Őket természetesen továbbra sem engedem el, hiszen nagyon szeretem a községet. Ennek a nagy falunak a programjait tervezem a kollégákkal együtt, ami nagyon nagy lehetőségeket rejt. Ezeket fel kell térképezni, megkeresni, s felmérni azt is, hogy mire van igény – szögezte le Vass-Odor Melinda.

Lesz Győrújbaráton női sportkör, fenntartható életmód kör, KertBarát Klub, író-olvasó találkozó, gyalogos szomszédolás és növénycserebere is.

Nincs könnyű dolga, hiszen Győr­újbarát majdnem tízezer fős, és valószínűleg nem ismerik úgy egymást az emberek, mint egy pár száz lelkes faluban. Az is sajátossága a településnek, hogy közel van Győrhöz, így a teljes középiskolás korosztály, de a dolgozók nagy része is a megyeszékhelyen tölti a napjait, sokan a szabadidejüket is. Ebben a közegben kellene a „baráti vagyok” érzést, az összetartozást erősíteni úgy, hogy mindenki jól érezze magát a lakóhelyén.

Vass-Ódor Melinda művelődésszervező. Fotó: Csapó Balázs

Közösen ötletelnek

A településen élők, az ott működő civil szervezetek és a szakemberek között a párbeszéd már el is kezdődött.

Többször hívták közös gondolkodásra a faluban élőket, amik nagyon sikeresnek mondhatók. Ezeken az alkalmakon Melinda már be tudott számolni néhány, az előző ötletelésből született program szervezéséről, illetve a résztvevők újabbakat ajánlottak.

Az a szép, hogy a megjelentek nem az önkormányzattól várják csak a megoldást, maguk is aktívan szeretnének részt venni a megvalósításban. Volt, aki egészségnap szervezéséhez adná a tudását, a tapasztalatát, más közösségépítő játékkal hozná össze az ott élőket, és volt, aki elmesélte, milyen egyszerű egy utcabált rendezni.

Zene, tánc fiataloknak is

A báli szezon után többen jelezték, igény lenne máskor is táncos-zenés, kötetlen összejövetelekre, mert az aktív korúaknak nagyon kevés lehetőségük van a faluban a kikapcsolódásra.

Ugyancsak hiányolták a megjelentek a fiataloknak szóló lehetőségeket. A szülők szívesebben engednék el tini gyerekeiket szórakozni a faluban, ha erre lenne kulturált alkalom.

Klubok indulnak, rendezvények kezdődnek

– Az ötletbörzéket azért hirdettük, mert meg szerettük volna tudni, milyen lehetőségeket várnak tőlünk a falu lakói, és azt is, kik kapcsolódnának be a szervezésbe. Nagyon sok ötletet kaptunk – mesélte Melinda.

– Ami már biztos, hogy a hagyományosan működő klubokon kívül lesz egy női sportkör, szerdánként jönnek össze a művelődési házban. Elindult a fenntartható életmód körünk. Itt fizikai, mentális kérdésekkel is foglalkoznak majd. Szerveződik a KertBarát Klub, ahol arról szólnak a foglalkozások, mi az, amit saját magunk meg tudunk termelni és feldolgozni. Tavasszal az író-olvasó találkozótól kezdve a gyalogos szomszédolásig és a húsvéti rendezvényektől a növénycsereberéig számos alkalom lesz a falubelieknek találkozni, barátkozni. Nyárra a szokásos mozit és koncerteket is megszervezzük.

Bízom benne, hogy egyre többen kapcsolódnak be a programok szervezésébe és vesznek részt rajtuk – fejezte ki reményét a közművelődési szakember.