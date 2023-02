A befektetett tíz év munka eredménye Horváthné Pákozdi Emese intézményvezető szerint, hogy 2022-ben – a pandémia előtti látogatószámot is megdöntve – 41.633-an keresték fel a Futura interaktív élményközpontot Mosonmagyaróváron.

– Folyamatos munka, jelenlét a közösségi médiában – megfogalmazása szerint ez az élményközpont sikerének titka. – A pandémia előtt a legmagasabb látogatószámot 2019-ben értük el, akkor 35 ezren kerestek fel bennünket – mondta a Kisalföldnek. – Nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre.

Nem újdonság a takarékosság

– Most elsősorban családok jönnek hozzánk, május pedig az osztálykirándulások időszaka – mondta Horváthné Pákozdi Emese. – Egyre többen fedeznek fel bennünket Szlovákiában, pozsonyi iskolákból is érkeznek látogatók. Érdekesség, hogy a mostani téli szünetben már többen jöttek hozzánk, mint az előző év ugyanezen időszakában, így az idei évet tekintve is bizakodók vagyunk – avatott be Horváthné Pákozdi Emese, megjegyezve, hogy az egyre emelkedő látogatószámnak köszönhetően arányaiban kevesebb önkormányzati támogatás szükséges az intézmény fenntartásához.

– Eddig is takarékoskodtunk a rezsivel. Hőszivattyúval fűtünk, és csütörtöktől vasárnapig tartunk nyitva – fűzte hozzá az intézményvezető.

Pályázatból fejlesztenek

Horváthné Pákozdi Emese kiemelte: tízéves a kiállítás, elsősorban a karbantartásra költenek. Egy-egy újabb fejlesztést csak pályázati támogatással tudnak megvalósítani, ahogy a korábbiakban többször meg is tették. Hogy még színesebbé tegyék a kínálatot, kisebb fejlesztéseket és programokat maguk ötlenek ki.