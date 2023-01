A kiállításon igyekeztek olyan eszközöket bemutatni, amik nem csak energiatakarékosságukkal, de kedvező árfekvésükkel is segítik, hogy több pénz maradjon a tudatos fogyasztók zsebében.

Bita István több terméket is bemutatott az összegyűlteknek, köztük a szendvics panel nevezetű építőipari innovációt, aminek használatával az építkezés időtartama nagy mértékben rövidíthető, emellett szigetelni sem kell. Hancz István kiemelte: a kiállítást nem csak maguknak tartják, szeretnék az ország többi ipartestületének továbbadni.

– Kisebb osztályokat is szívesen látunk a kiállításon, hogy már a legfiatalabbak is megismerhessék az energiatakarékos és környezettudatos innovációkat. Az itt látható termékek ugyanis, nem csak energiafelhasználásukat tekintve hatékonyak, hanem káros anyag kibocsájtás nélkül működnek, így a környezetet és az emberek egészségét is óvják.