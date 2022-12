A sokorópátkai székhelyű Pedró Pékség több ízesítésben készít bejglit az ünnepekre. Üzleteikben megtalálható a mákos, a diós, a zserbós és két teljes kiőrlésű finomság is. Vajda Péter tulajdonos szerint a hagyományos ízekkel készült termékek a legnépszerűbbek, sokan keresik a mákos és diós csomagokat, de a többi ízesítés is hasonlóan sok vásárlót vonz.

Több íz, több változat

– A mákos és diós variációk vajjal készülnek, ezt használjuk a dagasztáshoz. A töltelékbe pluszlekvárt is teszünk. A zserbósba kerül csokoládé, dió, és nem hiányozhat a baracklekvár sem. Készítünk teljes kiőrlésű bejglit is, kétfélét, ezekben 60 százalék tönkölyliszt van, és ugyanúgy vajjal készülnek, de lekvárt is kap töltelékként – fogalmazott lapunknak Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa és alapítója.

A sokorópátkai székhelyű Pedró Pékség több ízben készít bejglit az ünnepekre. Felvételünkön Vajda Renáta Ildikó. Fotó: Rákóczy Ádám

Keresett a Doberdói kuglóf

A pékség idén is elkészíti egy másik kedvelt karácsonyi terméküket, a Doberdói kuglófot. Olaszország ünnepi süteménye háromszor annyi alapanyagból készül el, mint egy normál kalács vagy kuglóf, általában mazsolával vagy aszalt szilvával ízesítik. Kovásszal készül, ami lebontja a cukrot, így az nem lesz túl édes.

– Keresett az olasz kuglófunk, idén duplaannyit eladtunk már belőle, mint tavaly. Ezt is csak karácsonykor gyártjuk, úgy, ahogy a bejglit, bár utóbbinak húsvétkor is van vásárlója. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy kezdetben megkóstolják a termékeket, és amelyik ízlik, abból vásárolnak többet – mondta el a tulajdonos.

Hozzátette: – Mindegyik bejglink egy áron kerül a polcokra, 2990 forintért. Volt olyan évünk, amikor hétezer darabot vittek el tőlünk, idén körülbelül hatezer eladásra számítok.

Kizárólag kovásszal

A győri Búzakék Pékségben is beindult a bejgliszezon. A pultban több ízzel találkozhatnak a vásárlók. Ahogy hirdetéseikben is olvasható: a bejgli úgy készül náluk, ahogy ők szeretik, kovásszal. Nem „mentes”, maximum az adalékanyagoktól. Azonban mindent beletesznek, ami kell, abból is a legjobbat. Nem hiányozhat náluk a klasszikus diós és mákos bejgli.

– Ezt a két klasszikus ízt használjuk. A tésztában nincs élesztő, hanem kovásszal készítjük. A diósba teszünk kandírozott narancshéjat és sárgabaracklekvárt, a mákosba pedig sokunk kedvence, a szatmári szilva­lekvár kerül. A termékek 3950 forintért kerültek a polcainkra, ötszáz grammos kiszerelésben – mondta el lapunknak Takács Gábor, a pékség tulajdonosa.

A bejglikészítés nem ördöngösség, de jó, ha betartunk néhány szabályt, hogy szép és ízletes legyen az ünnepi süteményünk. Fotó: Cs. B.

Mi is elkészítettük

Lapunk is elkészítette a karácsonyi ünnep közkedvelt süteményét. A mákos verzióba hatvan dekagramm mákot használtunk, de tettünk bele mazsolát, darált kekszet, mézet és citrom-, valamint narancshéjat is. A diósba (szintén 60 deka­gramm dióval) szintén került mazsola, a citrom- és narancshéj mellett egy kis rumaromával ízesítettük. A recepthez a hagyományos alapanyagokat használtuk, melyből négy rúd sütemény készült el. A bejgli­rudak súlya egyenként kicsivel több mint egy kilogramm lett, a hozzávalókat összeadva körülbelül 1600 forintra jött ki darabja.