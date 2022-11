A vadászok csúcsidőszaka az ősz. Ilyenkor készülnek fel a télre, tartják karban az etetőket, takarmányt vásárolnak és elkezdődnek a társas vadászatok is. A vadászat elsősorban gazdálkodás, természetvédelem, elhivatottság, életforma.

"Szeptember végéig kellett leadni a hatóságok felé az ütemterveket, ilyenkor történik a felkészülés a téli időszakra és persze gyakoriak a vadászatok is" – mondta lapunknak Orbán Henrik, az Országos Magyar Vadászkamara megyei szervezetének titkára.

Fontos tennivalók – elkezdődött a felkészülés a téli hónapokra

Orbán Henrik hozzátette: az őszi időszakban szinte valamennyi vadfaj vadászható az őzbak kivételével, mivel a bakok elkezdték az „agancslevetést”. Sok helyen tartanak gím- és dámbikatrófea-szemlét, folyamatosan zajlanak az őszi közgyűlések és a balesetvédelmi oktatások.

Országosan ötödik

A hideg közeledtével elkezdődik a felkészülés a télre. Az etetőtakarmány beszerzése már részben megtörtént, de ez folyamatosan ad feladatot. Általában a vadlétszám és az időjárás a meghatározó, hogyan és mikor kezdjék el feltölteni a vadetetőket, de az adott évi makktermés mennyisége is fontos.

– Megyénk nagyvad- és apróvadmennyiség terén egyaránt országosan az ötödik helyen áll. Sajnos a fácán-, a fogolyállományunk erősen lecsökkent, apróvadból a mezei nyúl és télen az érkező vadlúdfélék vadászata jelentősebb. A nagyvadlétszámoknál továbbra is a csökkentés a cél – mondta az állományról Orbán Henrik. – Egyelőre nem tudjuk, milyen télre számítsunk, mi is csak a meteorológiai előrejelzések alapján tudunk tervezni. Ami biztos, hogy az elmúlt években jelentős tél és hosszú hótakarás nem volt megyénkben. Hengszter Gábor vadász szerint sokan szeretik a társas vadászatokat, mert ezek közösséget is formálnak. A rég nem látott barátok, baráti társaságok ilyenkor minőségi időt tudnak együtt tölteni.

Különleges alkalmak

– Ezen eseményeket mindig különleges hangulatú légkör övezi, hosszú tervezgetéssel, esélylatolgatással, igazi ünnep ez minden vadász számára. Továbbá ekkor tudjuk megvitatni a szakmát érintő kérdéseket. Mindezt úgy, hogy hazánk sokszínű tájegységeiről, többféle szemszögből tudjuk ismereteinket frissíteni – fogalmazott Hengszter Gábor. A társas vadászatokon vadászható fajok listája széles körű. Megkülönböztetünk apró- és nagyvad társas vadászatokat. Apróvad esetében a mezei nyúl, fácán, réce és tenyésztett fogoly szerepel a fő fajok között. Nagyvad társas vadászatokon vaddisznóhajtást és -terelést különböztetünk meg. A vaddisznó minden egyede, a gím, dám, őz, muflon esetében kizárólag a nő ivarú egyedek és a szőrmés kártevők elejtése engedélyezett.

Mindig legyen élelem

– A vadászatra jogosultak minden télre hasonló módon készülnek az időjárás-előrejelzéstől függetlenül, hiszen a vadaknak szükségük van időre, amíg az etetőket megszokják és az ide kihelyezett takarmányt felveszik. Nem jó vadgazdálkodási hozzáállás, ha akkor kezdünk etetni, amikor már beköszöntött a hideg. Fontos, hogy ezt az ínséges időszakot megfelelő kondícióban várja a vadállományunk. Enyhébb időben a kihelyezett takarmánymennyiségeket lehet csökkenteni, azonban fontos, hogy mindig találjon az etetőn a vad jó minőségű élelmet – tette hozzá.

Figyeljünk az utakon

Fontos, hogy a vadveszélyre most is nagyon figyeljünk az utakon. A mezőgazdasági gépek munkája, a kukorica betakarítása, de akár a favágások is helyváltoztatásra késztetik a vadakat. Fokozottan figyeljünk, hiszen egyre hosszabb az esti, sötét időszak. Közlekedjünk a megszokottnál lassabban és körültekintően.