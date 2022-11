Első és utolsó

Világéletemben Győrben laktam, de az arrabonás gombásmelegszendvics híre mostanáig elkerült. Aztán jött a szomorú hír, hogy bezár az ételbár és a fél város megmozdult, nekem pedig kezdte fúrni az oldalam a kíváncsiság. Mi lehet olyan nagyszerű egy melegszendvicsben? Puha kenyér, bőséges finom krémmel és gombadarabokkal. Mennyiségre és ízre is pont megfelelő egy könnyed ebédnek, vagy uzsonnának. Érthető miért állt és áll még most is sokak szívéhez közel.

(Dániel Viktória)

A győri gombás melegszendvics összeköt

Zalai lányként mindig is szerettem a gombás ételeket, így Győrbe költözésemkor, nem hagyhattam ki az unikumnak számító szendvicset. Kisalföldes kollégáim gyakran meséltek történeteket az ízletes, karéj fehérkenyérre kent, helyben készült gombamasszáról. Háromszor kóstoltam összesen ezidáig az Arrabona melegszendvicset. Első ételbáros látogatásomkor furcsán tapasztaltam, hogy egy kétszintes kínai áruház tetején található. Ha ez a győriek ikonikus étele, miért ilyen eldugott helyen van? Így hogy kóstolja meg a városba látogató idegen, aki szeretne egy falatot Győrből? Ezt a helyet szinte csak a "bennfentesek" ismerhetik, gondoltam. Vannak akik már szeánszszerűen fogyasztják. Ki gyömbérrel, ki tonikkal. De egy biztos, aki mohón harap bele, az megégeti a szájpadlását. Hát szerintem, nem is kell magyaráznom, hogy én is mindig így jártam. Nos, véleményem szerint, azért a híres-neves zalai dödöllével nem ér fel, de kétségtelen, hogy megszerettem. Hiányozni fog a ropogóssága, amit csak az a retró sütő tudott neki adni. És az a hatalmas szelet, friss kenyér is. Na meg a bőségesen megkent gombakrém, amiben tényleg van volt gomba.

(Simon Roberta)

Mintha nagyobbra emlékeztem volna

Bevallom, már nagyon régen ettem arrabonás melegszendvicset. Persze most, hogy volt egy lehetőség, gondoltam, nem hagyom ki. Igazából nem volt semmilyen emlékem már, pontosabban bennem is az élt, hogy nagyon finom. Nos, nekem nem volt bajom vele most sem, vállalható minőség, de ami kicsit meglepett, hogy mintha nagyobbra emlékeztem volna. A mostani adag nem volt túl nagy, az íze viszont rendben volt. Annyira azonban nem ájultam el tőle, hogy ne tudjak létezni nélküle. Azt gondolom, a legendás gombás melegszendvics történetéről is nagyjából elmondható: szép volt, jó volt, igaz volt, de az élet megy tovább. Zárójelben jegyzem meg, nekem az otthoni gombakrém is bejön, amit mi csinálunk.

(Szabó Gábor)

Mozgólépcső+gombás melegszendvics=Arrabona

A zárás, a roham a melegszendvicsekért, amiről szerte a városban beszélnek, megidézte a gyerekkoromat. Olyan jó dolgom volt ovisként, hogy Anyukám sokszor vitt magával az Arrabonába, mert tudta, hogy imádtam mozgólépcsőzni. Aztán amikor "kirohangáltam" magam a földszint és a második emelet között, többnyire az ételbárban zárult a belvárosi program. Tízből nyolc esetben Anyukám melegszendvicset rendelt. Ahogy jó eséllyel tízből nyolc győri tette.

(Szeghalmi Balázs)