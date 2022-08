Kempingezés Siófokon

– A siófoki kempingezés is hatalmas élmény volt számukra, hiszen sosem látták még a magyar tengert. Egykori otthonukat, a falu határát korábban sosem hagyták el, így nagyon keveset láttak a világból. Nekik minden új, úgy érzem, sikerült olyan élményt nyújtani az állatkerti látogatással is, amiről még hetek után is lelkesedéssel mesélnek majd – fogalmazott a Vöröskereszt megyei igazgatója.

Iskolakezdési támogatási program

– A táborokat a szervezet országos igazgatósága támogatja, a kapott összegből a hazai és a külföldről menekült, hátrányos helyzetű gyerekeket segítjük. Igyekszünk minél színesebb programokat, élménydús táborokat szervezni évről évre. Emellett számos akció van, ami segíti őket a mindennapokban. Jövő héten kezdődik iskolakezdési támogatási programunk, a Sulistart, ami ezúttal írószervásárlásra jogosító kuponokkal segíti a nehéz helyzetbe került családokat. Ezt egészíti ki a Papír Deák Kft. még további kedvezményekkel és apró ajándékokkal. Valamint négy mesterfodrász is érkezik és félszáz iskoláskorú, 7–14 éves gyermeket lepnek meg hajvágással – fejtette ki Kun Szilvia.

Az iskolakezdésre nemcsak a menekült gyerekek, de a Vöröskereszt önkéntesei is gőzerővel készülnek. Az oktatást a tankerület biztosítja számukra Győrben és Csermajorban. A tábort elhagyó családokat pedig a lakhelyükhöz legközelebbi intézmény segíti majd a tanévkezdésben. A Vöröskereszt megyei szervezete szívesen fogad iskolatáska- és tanszerfelajánlásokat a nehéz sorsú és menekült gyermekek részére.