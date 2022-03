GYŐR

Tavaszi Bábparádé

03. 20., vasárnap, 11 óra

Vaskakas Bábszínház

A Győri Tavaszi Fesztivál keretein belül a 30 éves Vaskakas Bábszínház a világ összes bábosának legnagyobb ünnepén, a bábszínházi világnap alkalmából egész napos ingyenes bábparádét szervez 2022. március 20-án, vasárnap.

A Vaskakas Bábszínház művészei együtt ünneplik a közönséggel a tavasz eljöttét és a határtalan kreativitású bábművészetet. Táncos, bábos gyermek- és felnőttelőadások váltják egymást reggeltől estig.

11.00: Kerekutca – Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat előadása gyerekeknek (Bartók Terem).

15.00: A kisgömböc – A KL Színház előadása gyerekeknek (szabadtéri színpad).

18.00: Alaine – Ideje a meghalásnak – Előadás felnőtteknek (kamaraterem).

A Kerekutca, valamint az Alaine – Ideje a meghalásnak című előadások regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a Vaskakas Bábszínház jegypénztárában (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 17.) tudnak.

Az előadások közötti időben sem hagyjuk program nélkül a kicsiket és a nagyokat. A bábszínház társulata hetek óta szorgosan készíti a Vaskakas Bábszínház repertoárján lévő előadások asztali játékait, melyek a bábparádén fognak debütálni. A játékokon Vaskakas-korongok szerzésére lesz lehetőség, melyeket finomságokra, Vaskakas-csemegékre lehet váltani.

KONCERT

Rákász Gergely | Jótékonysági koncert

03. 20., vasárnap, 16.00

Győri Bencések Loyolai Szent Ignác temploma (Széchenyi tér)

Jótékonysági orgonakoncert a menekülők megsegítésére. Jegyár: 5000, támogatói jegy 10.000 Ft.

Rákász Gergely – Kávészünet

03. 19., szombat, 11 óra

Széchenyi tér

A népszerű koncertsorozat folytatásaként márciusban a Széchenyi téren elevenítjük fel ismét Bach kávéházi fellépéseit. Művésztársaimmal 11 és 18 óra között minden egész órakor 10 percet játszunk egy finom kávé mellett a Széchenyi téren. Várunk szeretettel minden zenekedvelőt.

Ricsárdgír – vendég: Heatlie

03. 18., péntek, 19.30 óra

Rómer-ház

Útra kel a magyar trashzene megújítója, az ArtFartPop feltalálója, a Ricsárdgír zenekar, hogy „bekoalázzanak” pár gyönyörű várost, és kipróbálják élőben is a legújabb Gír-dalokat. A káoszpartikban segítségük lesz régi jóbarátjuk, Dávid együttese, a Heatlie zenekar.







Jazz és tárlatvezetés

03. 18., péntek, 17 óra

Egyetemi hangversenyterem (volt zsinagóga)

Zsinagóga-tárlatvezetés és jazzkoncert a Kapcsok szervezésében

A Sárik Péter Trió és Falusi Mariann 19 órakor kezdődő Jazzkívánságműsor koncertje előtt körbejárjuk a győri zsinagógát, ahol megismerheted a zsinagóga építéstörténetét és minden információt a felújításával kapcsolatban. Ezenkívül megtekinthető a Vasilescu-gyűjtemény fő részét képező, Ország Lili festőművész műveiből összeállított állandó kiállítás is. A befolyt összegből a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekeket és fiatalokat támogatjuk.

Jegyár: 5000 Ft.

Wiener Sängerknaben

03. 18., péntek, 19 óra

Győri Evangélikus Egyházközség (Petőfi tér 2.)

A Győri Filharmonikus Zenekar meghívására újra a Vizek Városába érkeznek a világhírű Wiener Sängerknaben, valamint a Chorus Viennesis együttesei, hogy gazdag programmal nyújtsanak felejthetetlen élményt a kóruszene rajongóinak.

Margaret Island

03. 18., péntek, 19 óra

Bridge Hallgatói Klub

„Hol marad az én történetem” turné

A Margaret Island klubturnéja során a klasszikusok – Eső, Hóvirág, Nem voltál jó stb. – mellett az ősszel megjelent nagylemez dalai is helyet kapnak a műsorban: többek között a Meddig maradunk még, a Ha elvesznél és a Senki nem felel is felcsendülnek az este folyamán.

Vendég: kristoaf.

Jegyek: Early Bird-jegyár: 2990 Ft, elővételes jegy: 3490 Ft.

Hooligans

03. 19., szombat, 19.30 óra

Bridge Hallgatói Klub

A Hooligans – Győr koncertre szóló vissza nem váltott belépőjegyek automatikusan érvényesek erre a rendezvényre.

Menetrend:

19.30: kapunyitás

20.30: vendég

21.30: Hooligans

Jegyár: 3990 Ft.

Raulék

03. 19., szombat, 20 óra

Rómer-ház

Több mint 8 év félplayback hakni után gondolkodtam az egyik cimborámmal, hogy milyen jó lenne, ha élőben szólnának a dalok a színpadon. Összeállítottuk a csapatot, de sajnos a Covid-helyzet miatt korán abba is hagytuk a próbákat, felkészüléseket. Mentem tovább a 30 perces félplaybackkel, de több megkeresés is jött, hogy jobban örülnének egy élő, hosszabb produkciónak. Így idén elhoztuk nektek a Raulék zenekarunkat!

Jegyár: 2000 Ft.

Jimmy musical

03. 20., vasárnap, 15 és 19 óra

Richter Terem

Jimmy musical – Még élni akarok!

Zámbó Jimmy emléke tovább él, és a dalai is, amit mi sem mutat jobban, mint az, hogy hamarosan még sorozat is készül róla a magyar nézőknek. A legendás énekes dalait azok is ismerik, akik nem voltak rajongói, hiszen főműsoridőben volt saját műsora a tévében, ahol természetesen a saját dalaival várta a közönséget. Ezekből a dalokból készült egy musical is Pintér Tibor rendezésében. Az előadás a Nemzeti Lovas Színház és a Sziget Színház előadása. Jegyek: I. kategória: 6000 Ft, II. kategória: 7500 Ft, III. kategória: 8500 Ft.

CSALÁDI

10 éves a Mobilis

03. 19., szombat, 12 óra

Mobilis Interaktív Kiállítási Központ

10 évvel ezelőtt, 2012. március 15-én nyitotta meg kapuit a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ. Gyertek és ünnepeljük meg ezt a napot 2022. március 19-én! Nagy bulit tervezünk, emlékezetessé szeretnénk tenni ezt a napot kedves látogatóink számára, meghálálva a 10 évet, amit velünk töltöttek!

Best of kísérletek, játékos kódolás, VR, szülinapi kockamóka Lego-robotokkal, ajándékok készítése a digitális alkotóműhelyünkben, családi kísérletezés a Mobilis laborjában, csillagászati bemutató, meteorológiai ballon felengedése – SZESAT, versenyek, nyereményjátékok, tortázás, új attrakció átadása és még sok-sok meglepetés!

A belépés díjtalan.

ELŐADÁS

Szemfényvesztés Show

03. 19., szombat, 18 óra

Richter Terem

Nagy Molnár Dávid bűvész a magyar bűvészvilág egyik legnevesebb, nemzetközi hírű művésze. A Monte-Carlóban megrendezett bűvészfesztivál, valamint a bűvész-világbajnokság második helyezettje. A Kulturális Minisztérium Nívódíjával kitüntetett előadóművész, aki világszínvonalon ejti ámulatba a közönséget.

A Szemfényvesztés előadás-sorozat másik fellépője Rieger Dani, aki szórakoztató műsorával számos magyar színpad mellett jelen volt a 2019-es csehországi teke-világbajnokságon is.

Győrben részesei lehetnek egy felejthetetlen, szórakoztató show-műsornak. Látvány, varázslat és humor egy színpadon. Szórakoztatás minden korosztály számára. Egy műsor, ahol a lehetetlen is lehetséges.

Jegyek: I. kategória: 7990 Ft, II. kategória: 6990 Ft, III. kategória: 5990 Ft, IV. kategória: 4990 Ft.

Római karnevál

03. 19., szombat, 18 óra

Újvárosi Művelődési Ház

Hubay Miklós színpadi játéka a Soproni Petőfi Színház előadásában

Hubay Miklós történetének a hőse Margit, az egykor ünnepelt színésznő, aki páholynyitogatóként dolgozik, s éhhalálra készül, mert kilátástalannak érzi a napjait. Ekkor azonban váratlan helyzet adódik, érkezik a híres író, akinek a darabját játszania kellene a színháznak – de nem tervezték a színrevitelét, s most az igazgatónak legalább egy próbát kellene tartania számára. Minden színész foglalt, s Margit tűnik az egyetlen megoldásnak...

Rendező: Pataki András Jászai Mari-díjas. Dramaturg: Molnár Anikó. Szereplők: Farkas Ibolya, Györffy András Jászai Mari-díjas, Kárp György, Wischer Johann, Pintér Gábor.

Jegyár: 3000 Ft. Jegyek az Újvárosi Művelődési Házban és a Látogatóközpontban kaphatóak.

SÉTA

Tavaszi ébredés Győrben

03. 18., péntek, 16.00

Városháza tér

Az idei tavasz első sétáján olyan történeteket mesélünk, amelyek kerek évfordulókhoz vagy korábbi márciusi eseményekhez kapcsolódnak városunkban. Azokat a helyeket érintjük, amelyek arról mesélnek, mi történt 50, 60, 70, 100, 130, 140, 170 vagy akár több száz évvel ezelőtt Győrben.

A programon történő részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött!

KIÁLLÍTÁS

Lépj be az édenkertbe!

Bezerédj-kastély

Szabóné Szabó Erika akrilfestményeinek kiállítása.

GYEREK

Diafilmvetítés a Győri Pagonyban 3–9 éveseknek

03. 22., kedd, 16.30 óra

Győri Pagony

A Győri Pagony nem csekély diafilmkészletének régi és új remekei kerülnek elő a fiók mélyéből és láthatóak a hófehér falra vetítve Gerbert Judit előadásában. A program ingyenes, előzetes jelentkezés szükséges.

Elég Jó Anyaklub Szandival

03. 18., péntek, 10 óra

Győri Pagony

Az Elég Jó Anyaklub pont az a hely, ahol kiszakadhatsz a monoton hétköznapokból. Elhozhatod a gyerekeidet is, akik addig remekül eljátszanak, amíg elmeséled és megvitatod, mitől érzed magad jó, tökéletes vagy éppen egyáltalán nem tökéletes vagy jó anyának, csakúgy, ahogy a többiek is.

A foglalkozás vezetője: Fehér Alexandra. A foglalkozás díja: 1000 Ft/család.

Előzetes jelentkezés szükséges a Győri Pagony korlátozott befogadóképessége miatt, a programon védettségi igazolvánnyal lehetséges a részvétel.

E-mail: [email protected], facebook.com/gyoripagony/

PANNONHALMA

József-napi vásár, bolhapiac és Pannonkamra

03. 19., szombat, 7 óra

Fő tér

Program:

10.00: A győri Vaskakas Bábszínház A kismalac meg a farkasok című előadása.

Termelők, kézművesek, árusok jelentkezését várjuk!

Bővebb információ: www.pannonhalma.hu.

Lutheránia Énekkar koncertje

03. 18., péntek, 19 óra

Szent Márton-bazilika

Közreműködik: Bakos Kornélia, Subedi Anna, Jekl László, Megyesi Zoltán. Vezényel: Kamp Salamon. Műsoron: J. S. Bach: Erhalt uns Herr bei deinem Wort BWV 126, J. S. Bach: Herr Jesu Christ, wahʼr Mensch und Gott BWV 127, J. S. Bach: Jauchzett Gott in allen Landen! BWV 51.

Jegyár: 3500 Ft.

Online jegyvásárlás itt.

MOSONMAGYARÓVÁR

KIÁLLÍTÁS

Üveg-Fény-Kép

03. 19., szombat, 17 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

Dimény Luca fotográfus és üvegtervező iparművész kiállításának megnyitója.

A kiállítást megnyitja: Szabó Béla fotóművész.

GYEREK

Kicsi Gesztenye Klub

03. 19., szombat, 11 és 15 óra

Flesch-központ

Lenyűgöző látvánnyal és mesés díszletekkel várunk benneteket „A titokzatos mézrabló” című vadonatúj előadásunkon. Az előadás kétéves kortól ajánlott. A műsor 70 perc szünet nélkül. Jegyek válthatók a jegy.kicsigesztenyeklub.hu oldalon.

EGYÉB

Táncház

03. 19., szombat, 17 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

Először a kicsiket várjuk, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek meg népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja valami meglepetéssel a gyerekeket. 19 órától a Somos zenekar tagjai adnak koncertet. A zenekar tagjai muzsikálnak moldvai táncokat a 20 órától kezdődő táncházban is. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Programjából valósul meg.

Családi nap

03. 20., vasárnap, 16 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

16.00: Kézműveskedés – kedves állatfigurák készítése.

17.00-tól a moziban: Mancs Őrjárat (PAW Patrol) – kanadai–amerikai animációs mesefilm.

Főszereplői a hat hősies kutyus: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble, és Skye, akiket a technikai zseni 10 éves Ryder vezet. Különleges problémamegoldó képességeikkel, menő járműveikkel és rengeteg aranyos kutyus humorral felvértezve bizonyítják a csapatmunka fontosságát. Korhatár nélkül megtekinthető!

SOPRON

KONCERT

The King’s Singers

03. 16., szerda, 19 óra

Liszt-központ

Filharmónia Scarbantia-bérlet 2021–2022

Az 53 éves múltra visszatekintő formáció nevéhez több ezer koncert fűződik, utánozhatatlan hangzáskultúrájuknak köszönhetően fellépéseiket mindig telt ház és hangos siker kíséri. A The King’s Singers rendszeresen fellép a világ neves színpadjain. Az énekegyüttes magas zenei színvonalat képvisel és elkötelezett az új zenék előadása mellett. Kórusok által sosem énekelt populáris zenéket előadva, angolos vonzerejükkel és precíz zenei tudásukkal világszerte megnyerték a közönség szívét. Belépőjegy: 7900 Ft.

Nem élhetek muzsikaszó nélkül

03. 20., vasárnap, 14 óra

Liszt-központ

Magyarnóta- és operettműsor. Közreműködik: Tarnai Kiss László, Budai Beatrix, Kalina Enikő, Dócs Péter. Kísér Báder Ernő és cigányzenekara.

Belépő: 2800 Ft

FERTŐD

Eladó a férjem!

03. 19., 18 óra

Kulturális és Szolgáltató Központ

Eladó a férjem! – zenés vígjáték.

Jegyár: 2500 Ft-tól. Jegyek a helyszínen kaphatók. Tel.: +36-20/341-2401.

Bőny

Családi

Nyílt nap

03. 20., vasárnap, 9-13 óra

Szőlőhegyi lovasudvar (Magyar u. 12.)

Pónis és lovasbemutatók, lovaglás, pónilovaglás. Az előzetes e-mailben regisztrálók között a nyílt nap végén egy egy alkalmas lovas/pónis oktatást sorsolunk ki. E-mail: [email protected]. Tobábbi információ: +3620/4783-492