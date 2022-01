A város számos olyan dologgal büszkélkedhet, melyek országos, vagy akár európai viszonylatban is valamilyen szempontból elsőnek, különlegesnek számítanak. Itt található például hazánk legrégebbi működő orgonája, első, mai kottaírással készült hangszeres tankönyve vagy a magyar nyelvű szerelmi költészet legkorábbi emléke. Most ezeket a „legeket” egy tematikus, vezetett sétán ismerhetjük meg a Tourinform-iroda szervezésében.

– A legek a város történelmének különböző időpontjaihoz tartoznak, így ez egy várostörténeti séta is egyben. Bár a többségüket a helyiek ismerik, de a túra összeállítása során én is felfedeztem olyanokat, amelyekről nem tudtam, mint például, hogy a város legöregebb harangjai a Tűztoronyban találhatók, és településünkön van a Flora Semproniensis, hazánk első, tudományos igényű botanikai könyve. Számos érdekes történet került elő, így a séta könnyen fogyaszthatóvá válik, de eközben rengeteg ismeretet is tartalmaz – mondta el lapunk érdeklődésére Bene Csaba, az iroda munkatársa, az esemény ötletgazdája.



A Tourinform-iroda célja, hogy a tematikus séták az év nagy részét lefedjék, sokszínű tartalommal bemutatva a várost. A feldolgozott témakörök között szerepel többek között a Soproni fenyves erdő aljában vagy a Szakrális Sopron című program. Az évszázadok alatt összegyűlt épített, szellemi és kulturális örökség annyira gazdag a városban, hogy ezek érthető és élményszerű bemutatásához szükség van egy idegenvezetőre, aki segít eligazodni az információáradatban.



A ma 14 órakor, a Tourinform elől induló sétát Taschner Tamás vezeti, a tematikus sétákról egész évben a visitsopron.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.