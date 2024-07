Szabó Ádám és felesége, Szabó Jennifer több mint két éve találtak egymásra. A szerelmesek hamar eljegyezték egymást és már az esküvőn is túl vannak. Szabó Ádám és Jennifer két kutyust is nevelnek együtt, és már arra készülnek, hogy hamarosan egy kisbabával is bővüljön a családjuk - írja a Ripost.