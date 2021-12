Birtokot vásárol az Akasztó-hegyi szőlősben a mórichidai önkormányzat. Egy agrárminisztériumi pályázat teszi mindezt lehetővé, melyen 19,6 millió forintot nyert a község. A területen présház is van, melyet egyfajta tájházként működtetnek a továbbiakban, tudtuk meg László Attila polgármestertől.

A faluvezető elmondta: a több mint kétszáz éves pincesor környezetét igyekeznek rendben tartani. Két évvel ezelőtt – szintén pályázati támogatással – már a hegy alatti utat felújították, lemurvázták. A szakaszra a Magyar Falu Programnak köszönhetően rövidesen aszfaltburkolat kerül.



– Ugyanakkor egy szintén önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon százhatvan gyümölcsfát ültettünk el. A mostani pályázattal a hegyben futó két út felújítását valósítjuk meg, hogy a gazdák megfelelő körülmények között közelíthessék meg birtokaikat – tájékoztatott László Attila. – A pályázat részeként sikerül megvásárolnunk egy présházat is, amelyben egy komoly néprajzi, falutörténeti gyűjtemény található. Az épülettel együtt az is a falué lesz. A későbbiekben úgy tervezzük, hogy a présházat tájházként mutatnánk be. Az ódon épület falai között a látogatók megismerhetnék az Akasztó-hegy történetét, a szőlőgazdálkodást, az egykori mórichidaiak hegybeli életét.



Az Akasztó-hegyen 1814-ben kezdődött a gazdálkodás, a falubeli gazdák akkor kaptak földesuruktól birtokot, ahova szőlőt telepítettek. Ma már egyre kevesebben gondozzák földjeiket, a parcellák el is aprózódtak az évtizedek során. Néhány lelkes helyi termelő azonban szeretné, ha a hagyományok nem mennének feledésbe és az utókor is megismerhetné a szőlősszokásokat Mórichidán.

Évtizedekkel ezelőtti kép a hegyből: szüret a Szarka család szőlőjében.



– Ilyen hagyomány a faluban például a szüreti felvonulás, melyet életben tartunk mi is. Az az elképzelésünk, hogy ezentúl a menet a hegyről indulna és oda is térne vissza. Ehhez egy komoly, önkormányzati tulajdonban lévő terület áll majd rendelkezésünkre, hiszen a pályázat segítségével még három telket tudunk megvásárolni. Talán a mainál egy kicsit mozgalmasabb lesz az élet a hegyben. Az idősebb korosztály még kijár, készít bort, elsősorban saját fogyasztásra. A fiatalok azonban nem látogatják sűrűn, idejük sincs, és talán már a szőlőgazdálkodás tudományát sem ismerik – jegyezte meg László Attila.