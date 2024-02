Ő a modern kor Petőfije, szinte nincs is a járókelők között, aki ne tudná folytatni sorait. Nevéhez fűződik az első magyar aranylemez. „Mindenkinek van egy álma” lemezéből több mint egymillió példány kelt el.

Ő nyerte a hazai Táncdalfesztiválokon a legtöbb első díjat, megkapta a legjobb szövegíró elismerést, és elnyerte a közönségdíjat is. Nemzetközi fesztiválokat is nyert. Életműve rendkívül sokoldalú: komoly költőnek indult, a legtöbb magyar zenés darab szövegét is neki köszönhetjük. Színházi dramaturgként, zeneszerzőként és dalköltőként is bizonyított.

Szenes Iván kiemelkedő, példaértékű és vitathatatlan örökségét immár 14. éve a dalköltő lánya, Szenes Andrea gondozza. A könnyűzenei műfajban egyedüliként 4 diplomás és doktori címet is viselő Andrea küldetésének tekinti a Szenes hagyomány ápolását.

2024-et Szenes Andrea és a Szenes Alapítvány „Szenes Iván 100” emlékévnek nyilvánította, mely során különleges programsorozattal készül.

Szenes Iván Slágermúzeum

A „kislány a zongoránál”, aki beleszületett az egyik legnagyobb magyar művészdinasztiába, mindent megtesz azért, hogy személyiségén, legjobb tudásán keresztül önzetlenül fenntartsa és ápolja a könnyűzenében vitathatatlan értéket képviselő Szenes hagyatékot. Egy évszázad zenei kulturális örökségét „mentette át” rendkívül népszerű rendezvényeivel, tévéműsoraival. Általa válnak a jól ismert slágerek generációkon átívelő - szinte már - népdalokká, amelyeket a fiatalok és idősebbek is együtt énekelnek.

„Kislány a zongoránál”.

Andrea a hagyományőrzésen túl példát mutat a fiatalabb generációknak is: egyrészt kimagasló szakmai végzettségével is magasra teszi a lécet, másrészt a szeretett családi értékek képviselete és átadása is egyedülálló esetében. Szenes Ivánról teret az adyvárosi tó szomszédságában neveztek el parkot pár éve.