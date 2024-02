Rebeka és Bernadett is megizzasztotta a népszerű együttes frontemberét a pályán, bátran és határozottan vágtak bele a versenybe. - Gyermekkorunk óta rajongunk a Tankcsapdáért, az összes zenéjüket ismerjük, hiszen ezeken nőttünk fel. Nem gondoltuk volna, hogy valaha is lesz hasonló élményben részünk, de nagyon örültünk a lehetőségnek. Igyekszünk minden koncerten ott lenni, és ez most sem lesz másként - mondták el a lányok a Kisalföldnek, miután kiszálltak a gokartokból.