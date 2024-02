– Mindig is az volt az álma, hogy hentes lesz?

– Igen, mert hentes dinasztiába születtem: édesapám és nagyapám böllér volt. De nem csak ez volt a fő szempont: a szocializmusban mi szinte csak hétvégén ettünk húst, amit nagyon szerettem. Megszoktam otthon a házi vágást, édesapámtól, nagyapámtól lestem el a kezdeteket, így jelentkeztem én is hentesiskolába.

Hallgassa meg!

– Milyen volt egykor és ma a hentesszakma?

– Akkoriban nagyon jó volt: én amikor kezdtem a szakmát, nagyon sokrétűen tanították. Egy hetet dolgoztam a húsboltban, egy hetet a vágóhídon, annak több részlegén is kipróbálva magam. A szakmát rendesen megtanították. Nagyon sokat köszönhetek annak, hogy nagyon jó mestereim voltak. Sajnos ez a szakma kikopóban van, bár soha nem fogják gépiesíteni. Ma Magyarországról sok hentes megy Nyugat-Európába a jobb kereseti lehetőségek miatt.

– Ön is szerencsét próbált külföldön…

– Harmincnyolc évet dolgoztam a szakmában, abból körülbelül harmincötöt külföldön, Svájcban, Németországban, Ausztriában. Úgy mentem ki Németországba, hogy alig beszéltem németül. Az akkori főnökön nagyon inspirált, hogy tanuljam meg a nyelvet, nagyon belehúztam a nyelvtanulásba. Kilenc éve a hentesmestervizsgámat németül szereztem Ausztriában. Sajnos egészségügyi okokból abba kellett hagynom a szakmát, nehéz fizikai munkát nem tudok végezni.

– És akkor itt jött képbe a TikTok!

– Tavaly áprilisban vágtam bele a TikTokba. A saját szakmai tudásomat szeretném átadni: konyhai húsfeldolgozási, főzési praktikákat mutatok be. Ilyen rövid idő alatt hatvanhétezer követőm lett. Annak nagyon örülök, hogy amit én már napi 8–10 órában nem tudok megtenni, azt át tudom adni az embereknek.

– Gondolta, hogy ekkora sikere lesz a csatornának?

– Az az igazság, hogy tavaly egy barátom mutatta meg nekem a TikTokot. 54 éves elmúltam, nem használtam addig ilyen platformokat a Facebookon kívül. Megmutatta nekem, eleinte nagyot csalódtam benne. De aztán találtam benne olyan értékes tartalmakat, amelyeket érdemes volt végignézni. És amikor végignéztem, akkor gondoltam arra, hogy miért ne próbáljam meg én is. Elsőként egy egyszerű csirkecombcsontozást mutattam be, amit otthon a hölgyeknek házilag könnyű kivitelezni. Olyan sikert ért el, hogy hat óra alatt tizenkilencezren nézték meg.

– Miben más ez, mint bármilyen más gasztronómiai oldal?

– A szaktudásom miatt a húsokkal való praktikákat szeretném a háziasszonyoknak megmutatni, hogy könnyebb legyen nekik dolgozni velük otthon. Sokan nem merik megvenni a csontos húsokat, inkább vásárolják azt kifilézve, kicsontozva vagy éppen ledarálva. Pedig ezek sokkal drágábbak. Ha valaki otthon ezeket elkészíti, nemcsak a kézügyessége fejlődik, hanem spórolni is tud vele. Ha például beszerzünk egy csontos tarját, rögtön van egy levesünk, egy steakünk vagy egy flekkenünk. Amennyiben otthon főzünk, az sikerélményt is jelent, a család együtt eszik, az is egy öröm.

– A főzés során a kés a legtöbbünk számára csupán egy eszköz. Önnél nemcsak egy mellék-, hanem egyenesen főszereplő.

– A kés nem csak kézügyességet ad. Nagyon fontos, hogy a kés éles legyen. A videóimban rengeteget beszélek erről a háziasszonyoknak. Hiszen szidják a késüket, hogy életlen, szidják a férjüket, mert nem tudja megélezni. A kés használata az ősembereknél kezdődik, szinte az első eszköz volt. Fontos és hasznos a konyhában. Ezért is mondom el sokszor, hogy nem kell a mosdókagylóba dobálni, mosogatógépbe rakni. Használat után elmossuk és szépen a késtartóba berakjuk. Meg fogja hálálni, mert a késnek az éle a lelke. A webshopomban éppen ezért is árulok olyan eszközöket, amelyek megkönnyítik az élezést, akár a nők számára is.

– Hentes Robiéknál kinél van többször a fakanál?

– Általában hétvégén én főzök. Még a régi rendszer szerint édesanyámtól azt tanultam, hogy hétvégén megfőzünk egy nagy adagot és akkor három-négy napig azt esszük. A főzés szeretetét édesapámtól, édesanyámtól örököltem. Édesapám böllérként nemcsak levágta az állatot, de megfőzte a húslevest, birkapörköltet, megsütötte a hurkát, a kolbászt. Gyerekkorom óta nagyon szeretek főzni, én a konyhát senkinek nem adom át, az az én területem. El is takarítok magam után, tehát praktikusan főzök.