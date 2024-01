A győri Árki Dominika magyar mintás Ruháját az Aurora FolkGlamour tervezte és készítette el.

Az első este már estélyi ruhás fotózáson vett részt, majd nemzeti viseletes bemutatón állhatott a színpadra. Ruháját az Aurora FolkGlamour tervezte és valósította meg. A jellegzetes magyar mintázatok modern pompával ragyogtak a nem mindennapi szaténruhán. Két alversenyen a színpadi produkció során tánccal is készülnie kellett a győri lánynak, erre idehaza Dukai Anett tánctanár készítette fel. – Quanzhouban a versenyek mellett különböző szórakoztató és kulturális eseményeknek is részesei lehettünk.

Láttunk kínai klasszikus színházi darabot, bábelőadást, szamuráj-elő­adást, sőt, mindannyian saját nyuszit készítettünk pálcára, hagyományos kínai anyagból, mert Kínában éppen a vízi nyúl évét ünnepelték – fogalmazott lapunknak a győri lány. Hozzátette: – A kínaiak kedvesek, közvetlenek, és szeretettel fogadtak minket teadélutánokon. Emellett kóstolókon mutatták be számunkra a hagyományos ételeket. A város főterén egy nap kungfu­oktatáson is részt vehettünk, kínai, selyem kungfuruhában. Fantasztikus élmény volt. A verseny fordulói egymást követték, a győri lánynak különböző estélyi ruhás bemutatókon, színpadi koreográfiákon kellett bizonyítania. Néhány alversenyen pontokat kaptak, majd elérkezett a döntő estéje.

A győri Árki Dominika kiváló eredménnyel zárt Kínában.

– A külvárosban, egy sportközpontban kapott helyet a szabadtéri verseny. Az elmúlt két hetünket videó formájában vetítették le, majd elindult a műsor. A táncokkal és énekekkel vegyített show mellett a döntőt nemzeti ruhás felvonulással kezdtük, majd sor került a bikinis és az estélyi ruhás felvonulásra is – emlékezett vissza a fiatal lány. Dominika két hetet töltött Kínában, a színpadon nyújtottak alapján a győri szépségkirálynő a világ tíz legszebb lánya közé került. – Nemcsak én kerültem be a legszebbek közé, hanem az engem delegáló szlovákiai Black & White Productions ügynökség mindegyik lánya, a szlovák, a cseh és a lengyel szépség is. Ez nagyon ritka egy ilyen színvonalú versenyen. A top tíz résztvevő angolul kapott egy kérdést a döntőben. Nekem arra kellett válaszolnom, hogyan tenném híresebbé Quanzhou városát, ha megnyerném a versenyt. Gördülékenyen válaszoltam angolul, és felejthetetlen élmény volt a színpadon szerepelni. Dominika rengeteg tapasztalattal, élménnyel tért haza Kínából, ahová szívesen visszatérne.