A műsor záróadása két extraprodukciót is tartogatott a versenydalok mellett. Az este a Wonderland Show Company kortárs elemekből álló táncelőadásával kezdődött: egy múzeumi tárlat titkos életébe tekinthettek be a nézők, a koreográfiában megelevenedtek a szobrok, és táncra perdült még a teremőr is.

A szavazatok összesítése előtt színpadra lépett Agárdi Szilvia az előző évad győztes dalával, Kovács Kati: Úgy szeretném meghálálni című slágerével. Az énekes elmondta, a műsorban való szereplése sokat mozdított előre karrierjén, ezért nagyon hálás, hogy a részese lehetett a show-nak. Hozzátette, a Csináljuk a fesztivált!-nak köszönhetően Kovács Katival bizalmas viszonya lett, máig jó barátságot ápolnak.

Az évszázad magyar slágere a Korda György, Balázs Klári, Frenreisz Károly, Janza Kata, Feke Pál és Nagy Bogi alkotta zsűri és a nézői szavazatok alapján a Nézz az ég felé lett Freddie előadásában, 112 ponttal. A SzerencseSzombat műsorvezetőjeként is ismert előadó hangsúlyozta, gyerekkora óta nagy rajongója Charlie-nak, és reméli, hogy ha látta a produkciót, a dalhoz méltónak találta előadásmódját.

A Csináljuk a fesztivált! valamennyi adása újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán, és cikkek, videós tartalmak és kulisszatitkok várják a látogatókat.