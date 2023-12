Elhunyt a Győrben is játszó színész Járai Máté édesapja, Járai Alfréd. A szomorú hírt a színész Instagram oldalán jelentette be, ahol búcsúzásképp pár gondolatot is megosztott édesapjáról és szerepeiről.

Járai Alfréd olyan ismert Tarr Béla-filmekben játszott, mint a Sátántangó, a Werckmesiter vagy A londoni férfi.