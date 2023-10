A Csinibaba című film dalait az ország dúdolta, az Ilyenek voltunk dallamát mindenki ismeri. Számtalan közkedvelt előadó köszönheti neki slágerét és sikerét: Madarász Gábor gitáros, billentyűs zenész, énekel is, szöveget ír és zenét szerez. Vagy nagyon szerény vagy nem ér rá arra, hogy az imázsát fényesítse és magazinok címlapjáról mosolyogjon ránk - vagy mindkettő. A szakma a legjobbak közt tartja számon, az előadók versengenek érte, ő egy legyintéssel elintézi: "főleg mások karrierjét építem. Eleinte sértette az egómat, hogy a dalomat az előadóval azonosítják, de ez elmúlt".

- Nekem az a fontos, hogy azt csinálom, amihez értek és amit szeretek. Most ugyan tényleg nagyon sok a feladat, sikerült megint túlvállalnom magam, de a soproni fiatalokat nem hagyhatom cserben - árulta el útban a soproni Hangár felé, ahol a Sop-Rock tehetségkutató fesztiválon a feltörekvő ifjak produkcióit zsűrizte.

- Nyaralásnak fogom fel ezt a soproni huszonnégy órát, feltöltődésnek. Mert nagyon fontos, hogy a fiatalok zenéljenek, ezt minden formában segíteni és támogatni akarom. Legszívesebben mindenkit kézen fognék és megkérném arra: tanuljon zenét! Persze nem kell mindenkinek ebből élnie és professzionális zenésszé válnia, elég lenne, ha hallgatná a muzsikát és meg tudná különböztetni a jót a rossztól. Sajnos manapság az emberek nem hallgatják, hanem nézik a zenét, és a celebritás a döntő tényező - mondja.

Fotó: Juhasz Viktor

Madarász Gábor, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Madi, hat éves kora óta él szimbiózisban a muzsikával. Akkor lett tagja a Halász utcai iskola kórusának. Egészen 21 éves koráig énekelt különböző kórusokban, gimnazista évei alatt is, és most is azt mondja, "imádta". Közben kamaszként már a gitározás is érdekelte, magántanárokhoz járt klasszikus gitárra, érettségi után pedig az örökségét költötte egy bécsi zenei képzésre.

A Berzsenyit ő maga választotta 14 évesen. Kitűnő tanuló volt nyolcadikban, így mindenképpen gimnáziumba akart továbbtanulni. A Széchenyi és a Berzsenyi játszott, Madi mindkettőt felkereste, alaposan körülnézett - és döntött.

- Jól tanultam, de ez nem látszott rajtam; alföldi papucsos, szakadt farmeros fiú voltam én is, csakúgy mint minden kamasz akkoriban. A Berzsenyi hangulata jobban tetszett, éppen megszűnőben volt a KISZ, ez is nagyon szimpatikus volt. Tényleg szerettem a sulit! Kiváló tanáraim voltam, művelt, jó pedagógusok. Mindenkivel kijöttem, mondjuk tanultam is. Nekem a gimi műveltséget adott, és tényleg nem tudok felidézni semmi rosszat. Emlékszem, kivezényelték az összes középiskolást '82-ben a Petőfi térre valami Béketüntetésre. Én egy vörös zászlót lobogtatva, az eej uhnyemet énekelve masíroztam végig a katonák előtt. És nem csaptak ki... Pedig volt nekem is lázadó időszakom, rögtön az első gimis évben. Édesapám mondta is, hogy nem kell feltétlenül tanulni, elmehetek dolgozni. Meg is szervezte a nyaramat: segédmunkás voltam a vasöntődében. Szeptembertől inkább még többet tanultam - mosolyodik el az emléken Madarász Gábor.

A kérdésre, hogy egykori gimnazista önmaga elégedett lenne-e eddigi életével, másodpercnyi gondolkodás után határozott igennel felel:

- Zenész akartam lenni, és lám, az lettem. Akkor is az volt a lényeg, hogy ne kelljen olyasmit vállalnom, ami nem én vagyok. Az önazonosság ma is nagyon fontos nekem, és szerencsére nem kell átlépnem önmagamon ahhoz, hogy boldoguljak. A válasz tehát igen, a helyemen vagyok!

Névjegy

Madarász Gábor gitáros, billentyűs, zeneszerző Sopronban született, 1969 decemberében. A soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Bécsben az American Institute of Music intézményben gitározni tanult, hazatérte után rögtön színpadra került.

Dolgozott Pierrot-tal, gitározott különböző formációkban, majd hosszú ideig Ákos gitárosa és zeneszerzője volt. Számtalan TV műsor, reklám- és filmzene szerzője; többek között az ő nevéhez fűződik az Állítsátok meg Terézanyut! filmváltozatának, a Csak szex és más semmi, a Konyec - Az utolsó csekk a pohárban és a Kaméleon zenéje is. Dolgozott Rúzsa Magdival, Földes Lászlóval, Kentaurral, Somló Tamással, tagja az iLand együttesnek.