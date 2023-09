Harminckét éve ezen a napon született Stine Bredal Oftedal, az Audi-ETO női kézilabdacsapatának norvég válogatott irányítója.

A játékos 2017-ben igazolt a Győri Audi ETO KC-hoz, mellyel 2 Bajnokok Ligáját, 4–4 magyar bajnokságot és kupát nyert. Hazája válogatottjával is sikeres volt, világ- és Európa-bajnoki címet is többször nyert, egyedül az olimpiai arany hiányzik az éremkollekciójából, ezt jövőre Párizsban szeretné megszerezni. Erről vallott is nemrég egy interjúban.