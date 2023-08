Nomekup day 1 órája

Ritkán lehet így látni Cserpes Laurát

Nemrég Győrben élőben is megmutatta szépségét és tehetségét. Most a smink nélküli arcát is felvállalta a kapuvári énekesnő.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Forrás: MW Fotó: Markovics Gábor

Mint ahogy postjában írja, nem ment neki könnyen, hogy szeresse az arcát smink nélkül is. "Azt vettem észre, hogy sokszor még itthon is tettem magamra valamit" - vallotta be. Majd úgy folytatja, hogy miután elkezdett sminkmentes napokat tartani, úgy érezte, hogy ez a döntés kifejezetten jó hatással volt rá. "Vannak bőrhibáim, kisebb ráncaim, foltjaim, amiket tavaly szereztem az egyik gyógyszer mellékhatásaként, de egyszerűen így is szeretem és elfogadom magam. Mert ez vagyok én. Teljes valómban." - írja. Végezetül arra biztat, hogy mások is kezdjék el a sminkmentes napok tartását, ha még nem próbálták, mert "Érdemes!" A bejegyzés megtekintése az Instagramon cserpeslaura (@cserpeslaura) által megosztott bejegyzés

