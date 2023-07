Cserpes Laura a IX. Tóparty sajtótájékoztatóján elmondta, őt a Szenes Iván dalok gyermekkora óta elkísérik, mivel nagymamája gyakran énekelte őket mosogatás közben. Kedvenc dala a Ha legközelebb látlak című mű, illetve Kovács Kati az egyik legkedveltebb előadója.

- Kijelenthetjük, hogy Szenes Iván generációkon átívelő dalai a kulturális örökségünk részét képezik, örülök, hogy az ő műveit énekelhetem, részt vehetek az emlékkoncerten, amin egy meglepetés duettet is meghallgathatnak majd az érdeklődők - mondta el a kapuvári kötődésű énekesnő.

Laura a kisalföldnek nyári élményeiről, terveiről is beszélt: - A francia riviérán voltunk, ami nem egy tudatosan tervezett nyaralás volt, hanem egy esküvőre mentünk autóval. Úgy gondoltuk, ha már ekkora távolságot megtettünk, maradjunk kicsit és nézzük meg, járjuk be a városokat, a látványosságokat. A választásunk Cannes-ra és Monacora esett, ahol csodálatos tíz napot töltöttünk. Nem a pihenésről szóltak a napjaink, mert kalandokkal teletűzdelt nyaralás volt. Rengeteg inspirációt gyűjtöttem.

A kedvenc helyem a Balaton, az év bármely szakában szívesen vagyok ott, mert számomra az egy rendkívül motiváló, ihlető közeg. Számos dalt írtam ott - avatott be minket Cserpes Laura, és beszélt a jövőről is: - A közönség szombaton a Szenes Iván parkban találkozhat velem, valamint mindenképp szeretnék tízéves előadói múltam apropóján egy nagykoncertet tartani idén Budapesten. Reményeim szerint Győrben is lesz lehetőségem fellépni, illetve tervezünk egy több állomásos koncertsorozatot is. Júliusban jött ki a Szabadon lélegzem című dalom, ami a kislemezem címadója lesz, és készül a nagylemez is.