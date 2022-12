A győri születésű énekesnő, Puskás-Dallos Bogi öt év után új nagylemezzel jelentkezett. Az elmúlt években az albumra felkerült dalok közül négyhez már a lemez megjelenése előtt készült klip. Az ötödik a lemez megjelenésének napján jelent meg, a legfrissebbnek pedig december 14-én volt a premierje. Ennek apropóján beszélgettünk.

- Kereken tíz éve debütáltál a Mesehős című dallal a VIVA-n, majd öt évvel később adtad ki az első nagylemezed. Erre az újra szintén öt évet kellett várni. Igaz, hogy ez idő alatt számos dalt és klipet, és EP-t is kiadtál, az mégis kicsit meglepő, hogy nagylemezzel ötévente jelentkezel.

- Azt hiszem, ebben a zeneipar változása is közrejátszik. Amikor elkezdtem a pályámat, már akkor sem volt annyira divat szólóelőadók esetében, hogy nagylemezt csináljanak. Amikor 2017-ben az első nagylemezem, az „Épp most” megjelent, akkor éreztem azt, hogy eljött az a pont, amikor a tizenöt éves lányból elkezdtem nővé válni, belefolyni az alkotói folyamatba, és akkoriban kezdődött, hogy alkotótársaimnak meg mertem mutatni a dalszövegeimet. Közben persze folyamatosan jöttek ki dalok, klipek, és megjelent egy EP is. Ez a mostani lemez, a szövegeket és a zenét tekintve is egy érettebb alkotás, mint az előző.

- Kiderül erről az albumról, hogy milyen a 25 éves Bogi?

- Azt szoktam mondani, hogy aki szeretne megismerni, az a dalaimon keresztül tud igazán. A dalaimban, a dalszövegeimen keresztül tudom igazán megfogalmazni az érzéseimet.

Ezen a lemezen vannak nagyon harmonikus, szerelmes dalok, amik a férjemmel megélt elmúlt időszakhoz köthetők, hiszen nagyon sok pozitív dolog történt a magánéletemben, de vannak olyanok is, amik a csalódásról, a szívfájdalmakról, nehézségekről szólnak. Egy nagyon frusztrált világban élünk, sok inger ér bennünket. Folyamatosan hasonlítgatjuk magunkat egymáshoz, a külvilág elvárásainak próbálunk megfelelni. De magamban is érzem a változásokat. Vannak dolgok, amiket 15 évesen még könnyedebben vettem, mint ma. Nem mind személyes történetek, vannak olyanok is, amelyekben olyan dolgokat dolgoztam fel, amelyek a környezetemben történtek.

A dalokat közel két év alatt írtuk Wagner Emil szerzőtársammal, a szövegek és énekdallamok szerzője vagyok én, így minden dal egy darab belőlem. Nagy részük abban az időszakban született, amikor kijárási tilalom volt. A covid alatt megélt érzésekre, a világ történéseire is reflektálnak. Vannak magasságok, mélységek, boldogság, szomorúság, magabiztosság és elbizonytalanodás is. A szerelmen túl mertünk hozzányúlni olyan témákhoz is, ami a mentális nehézségekről, szorongásról szól, vagy olyan élethelyzetekről, amelyekben esetleg beszorulva érezzük magunkat.

- Az egyik dal lett a lemez címadó dala. Miért pont ezt emelted ki a lemezről?

- Amikor írtuk ezt a dalt, még nem volt meg a lemez címe. Amikor megszülettek az utolsó sorai, összenéztünk Emillel, mert mindketten azt éreztük, hogy ennek kell a lemez címének lennie. Amit ez jelent számomra, az egy válaszút. Azt érzem, hogy most még bármerre elindulhatok. Sok választási lehetőség van előttem, amelyek ellőtt egy pillanatra megálltam, és megnézem, hogy merre induljak tovább. Ez az egész lemez az elmúlt időszaknak egyfajta összegzése. Most egy kicsit szeretnék megállni – egyébként szakmailag most ezt is teszem – és időt adni magamnak, hogy megtaláljam ismét, hogy mi az, ami inspirál, motivál, boldoggá tesz, és hogy mi az, amiben megtalálom önmagamat.

- Elfáradtál kicsit, hogy most azt érzed, hogy kell keresned az utadat?

- Nem tudom, mások ezt hogyan élik meg, de én minden ilyen nagyobb projekt után azt érzem, hogy van egy elengedési szakasz. Ezeknek a daloknak, történeteknek az elengedése, ami után egy nagy levegőt kell venni, és aztán új lendülettel folytatni tovább. Egyben azt is jelenti, hogy ugyan a zene a mindenem, de nem szeretnék kizárni más lehetőségeket az életemből. Teret szeretnék engedni más dolgoknak is. Az utóbbi időben például nagyon elkezdett foglalkoztatni a személyiségfejlesztés, ezért ehhez kapcsolódóan elkezdtem 3 éves képzést.

- A lemezbemutató napján jelent meg a Van tovább című számhoz készült klip. Ennek a képi világa kissé eltér a tőled eddig megszokottaktól.

- Sokszor illettnek a mindig vidám, mindig mosolygós jelzőkkel. Ami kedves, és én valóban pozitív embernek tartom magam. Az viszont terhessé tud válni, amikor már egyfajta elvárás, hogy valaki mindig vidám legyen. Vannak rosszabb napok, érzelmi krízisek és fontosnak tartom, hogy a dalaimban is megmutathassam, ha olykor így érzem magam. Egyébként érdekes, hogy ez a dal, majdnem nem is került rá a nagylemezre, de amikor elkészült a magyar szöveg, rájöttünk, hogy egy igencsak fontos témát dolgoz fel. Azt hiszem, Czoller Bencének, a klip rendezőjének nagyon jól sikerült képben megfogalmaznia azt az érzelmi világot, amikor úgy érezzük, hogy be vagyunk zárva egy élethelyzetbe, ami már fojtogat és nem találjuk a kiutat belőle. Azért nem konkrétabb ennél, mert én is mindig mást érzek ezzel a helyzettel kapcsolatban. Az egész albumra igaz, hogy valahol az a cél, hogy aki meghallgatja, találjon benne olyan részleteket, amire azt mondja „Igen, ezt már én is átéltem!”.

- Három hete jelent meg a lemez. Milyen visszajelzéseket kaptál eddig?

Abból a szempontból boldog vagyok, hogy sok olyan üzenetet kapok a lemez kapcsán, amiben hosszan kifejtik a véleményüket. Elmondják, hogy egy-egy dal mit jelent nekik, hogy miért érintette meg őket. Emiatt azt érzem, hogy fontos volt, hogy ez a lemez megjelenjen, és hogy megtalálta a közönségét.

Bogi elmondta azt is, hogy a most beiktatott alkotói szünet után, várhatóan márciusban turnéra indul. Arra csak sejtelmesen válaszolt, hogy szülővárosában, Győrben is láthatja-e majd élőben a közönség.

Mi azért bízunk benne!

Addig is nézzük meg legújabb klipjét!