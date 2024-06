A kontra a Real fő fegyvere

A Dortmunddal ellentétben a Real Madrid nem mutatott rossz statisztikákat támadásban, ám passzpontosságban és a labdabirtoklás terén alig voltak jobbak, mint az ellenfeleik átlagosan, pedig a csoportkörben voltak könnyű riválisaik is. A madridiak elképesztő adatokat a kontratámadásaiknál hoztak. A gyors ellentámadásaik hatvanhárom százalékát lövéssel zárták le, míg az ellenfelek csupán a tizennyolc százalékát tudták így befejezni ezen akcióiknak. A Real Madrid ebben a legjobb a mezőnyben és ameddig nem járnak pórul azzal, hogy közel engedik a kapujukhoz az ellenfelet, addig ez kiváló stratégia lehet a Dortmund ellen is. A Manchester City elleni elődöntőben a védekezéssel jutottak tovább Viniciusék, most minden bizonnyal nem kell ehhez a játékstílushoz folyamodniuk Ancelottiéknak.

A Real Madrid 15. BL-diadalát arathatja, míg a Dortmund másodszor nyerheti meg a trófeát. A finálé 21 órakor kezdődik a londoni Wembley Stadionban.

Labdarúgás, Bajnokok Ligája, döntő

Borussia Dortmund-Real Madrid 21:00