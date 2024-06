A piaci szereplők várakozásai szerint idén 50-57 ezer tonna közötti meggytermés várható. Ez gyakorlatilag megegyezik az előző évi szintén gyenge szinttel. Az ország észak-keleti régiójában, ahol a meggytermő terület mintegy fele található, egyértelműen gyengébb a termés, ami elsősorban az április 19-21-ei fagyoknak tudható be. Az ország többi régiójában (például Dunántúl, Pest, Bács-Kiskun) nagyságrendileg a tavalyihoz hasonló termés várható.

A meggytermés jelentős részét a konzervipar hasznosítja, a hűtő- és konzervipari szezon a szokásosnál korábban, már június elején megkezdődött. A meggy rázása a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskunban indult, a korai kezdet miatt idén korábban is zárul a szezon.

A hazai termés jelentős része exportra kerül

A NAK és FruitVeB arra is kitér, hogy a hazai meggy jelentős része exportpiacokra kerül. A kivitel 25 százaléka friss meggy, 70 százaléka befőtt, 5 százaléka fagyasztott. Az exportlehetőségeket és a felvásárlási árakat pozitívan befolyásolhatja, hogy idén Lengyelországban is alacsonyabb terméssel számolnak. Az alapanyaghiány különösen a lengyel hűtőipart érinti, tekintettel arra, hogy egész Európában kimerültek a fagyasztott meggy készletek. A fő exportpiacnak számító Lengyelország és Németország mellett a magyar meggy iránt intenzívebb érdeklődés várható a cseh, a szlovák és a holland piacról is – vélekedtek a szakmai szervezetek.