Tímea korábban már elmesélte, hogy túl van egy vetélésen, most pedig azt is elárulta, hogy igazából négy babát is elveszített már.

Nemrégiben egy háromnapos vízböjtöt tartott, hogy testileg-lelkileg megtisztulhasson. Mint Instagramon írta, öt kilótól szabadult meg.

„Az elmúlt két évben annyi IVF-kezelést és hormonterápiát kaptam és szúrtam magamba, hogy azt már a szervezetem nem tudta tovább tolerálni. Mindenképp akartam csinálni egy nagyon drasztikus tisztítást. Még mindig nem kockás a hasam, de négy baba elvesztése után azt gondolom, ez elfogadható”

– mondta a Bors cikke szerint többek között a felvételen, és azt is megígérte követőinek, hogy hamarosan bővebben mesél majd ezekről a fájdalmas veszteségekről.